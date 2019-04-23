MAGAZİN

Nusret'ten 23 Nisan kampanyası: Rakamda ve adette limit yok

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2019 14:15 | Son Güncelleme

Nusret, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların yüzünü güldürecek bir sürpriz yapıyor. Ünlü şef, 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz ve sınırsız menü veriyor... Nusret Gökçe Instagram hesabından 5-18 yaş arasındaki çocukların hepsini beklediğini, rakamda ve adette limit olmadığını duyurdu.

Nusret'ten 23 Nisan kampanyası: Rakamda ve adette limit yok

Sosyal medya platformlarında paylaştığı videoları ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan ünlü şef Nusret yine bir etkinliğe imza atıyor.

Özel günleri es geçmeyen fenomen şef bugün yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocukların yüzünü güldürüyor.

Ünlü şef, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak tüm Nusret restoranlarında çocuklara ücretsiz menü veriyor.

,zcaP5gVwfU2OcrqAYFBIKw

23 Nisan etkinliğini geçtiğimiz haftalarda duyuran Nusret dün de Instagram hesabının history bölümünden hazırlıklarla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Nusret 5-18 yaş arasındaki tüm çocukları restoranlarına beklediğini duyurdu.

Fenomen şef, rakam ve adet limiti olmadığını belirtti.

Nusret, 23 Nisan için hazırlıklarını ve yola çıkan ürünleri bizzat götürdüğü görüntüleri de paylaşmayı ihmal etmedi.

,mw40AFhlJUijZfaBqWHSrQ

Ünlü şef, 'Ben geçiyorum, siz geliriniz. 11:00-12:00 gibi başlarız' notu düştü.

Nusret Gökçe'nin bu kampanyası için çocuklar sıraya girdi. Nusret çocuklarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Nusret Gökçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de benzer bir jest yapmıştı. Ünlü şef azırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis etti.

PARTNEREn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyorEn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor
Sahnede şok… Bir anda suratında patladı!Sahnede şok… Bir anda suratında patladı!
Ünlü piyanist çocukluk fotoğrafını paylaştı! 'Sadece yüzde 52 için değil...'Ünlü piyanist çocukluk fotoğrafını paylaştı! 'Sadece yüzde 52 için değil...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe Nusret Gökçe tuz serpme Nusret Gökçe 23 nisan

En Çok Okunan Haberler

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ariana Grande'ye sahnede limonlu saldırı!

Sahnede şok… Bir anda suratında patladı!

Ünlü piyanist Fazıl Say: Bu gergin siyasi söylevlerden vazgeçmeliler

Ünlü piyanist çocukluk fotoğrafını paylaştı! 'Sadece yüzde 52 için değil...'

Emily Ratajkowski Love dergisi için çok cesur!

Paskalya için özel pozları olay oldu!

Can Yaman'nın sosyal medyayı sallayan dövüş paylaşımı!

Sosyal medyayı sallayan dövüş videosu!

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü Reyhani oynarsa...

Hayranıyla o anları sosyal medyayı salladı

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.