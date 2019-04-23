Nusret'ten 23 Nisan kampanyası: Rakamda ve adette limit yok

Sosyal medya platformlarında paylaştığı videoları ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan ünlü şef Nusret yine bir etkinliğe imza atıyor.

Özel günleri es geçmeyen fenomen şef bugün yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocukların yüzünü güldürüyor.

Ünlü şef, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak tüm Nusret restoranlarında çocuklara ücretsiz menü veriyor.

23 Nisan etkinliğini geçtiğimiz haftalarda duyuran Nusret dün de Instagram hesabının history bölümünden hazırlıklarla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Nusret 5-18 yaş arasındaki tüm çocukları restoranlarına beklediğini duyurdu.

Fenomen şef, rakam ve adet limiti olmadığını belirtti.

Nusret, 23 Nisan için hazırlıklarını ve yola çıkan ürünleri bizzat götürdüğü görüntüleri de paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü şef, 'Ben geçiyorum, siz geliriniz. 11:00-12:00 gibi başlarız' notu düştü.

Nusret Gökçe'nin bu kampanyası için çocuklar sıraya girdi. Nusret çocuklarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Nusret Gökçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de benzer bir jest yapmıştı. Ünlü şef azırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis etti.

