Nusret'ten altın kaplama hamburger videosu! Sosyal medyayı salladı!

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret, Dubai, Miami ve New York'taki restoranlarında altın kaplama etleri zengin müşterilerine özel servis yapıyor. Nusret bu defa ise altın kaplama hamburger yaptı.

Hamburger köftesini ve içindeki peyniri altın tozuna bulayıp pişiren Nusret, ekmeği de altına buladı. Nusret'in altın kaplama hamburger videosu kısa sürede çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Nusret, özel hamburgerinin fiyatının ise 300 dolar olduğunu da paylaşımına yazdı.



