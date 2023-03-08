Nusret'ten 'Türkiye'ye yardım' çağrısı! O anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tanınmış isimlerden bağışlar açıklanmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe, Türkiye için yeniden yardım çağrısı yaptı ve o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşıma, kullanıcılardan destek ve teşekkür yorumları geldi.

Nusret Gökçe, bir uçağın kanadına takılı yazıyı sosyal medya hesabında paylaştı. İngilizce olan paylaşımda " HELP FOR TURKİYE #SALTBAE" yazılı olduğu görüldü.

"HELP FOR TURKIYE"

Gökçe'nin yardım istediği anlara dünyanın dört bir yanından yorumlarla destek verildi.

Gökyüzüne Türkiye için yardım isteğini yazdıran Gökçe, daha çok kişiye ulaşabilmek adına paylaşımlarını İngilizce yapıyor. Uçakla pankart açarak gökyüzünden 'Türkiye'ye yardım' çağrısında bulunan şef paylaşımına, Mustafa Yıldızdoğan'ın Bizim Memleket adlı şarkısını ekledi.

Ünlü Şef paylaşımına, "Help for Türkiye @afadbaskanlik #saltbae #salt#saltlife" notunu düştü.

AFAD'A DEV BAĞIŞ YAPMIŞTI

Gökçe geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamış ve AFAD'a 25 milyon TL yardım bağışı yaptığını açıklamıştı.

Dünyanın birçok ülkesinde şubesi bulunan Nusret, paylaşımı Türkçe yaptı fakat İngilizce alt yazı kullanarak söylediklerinin tüm takipçileri tarafından anlaşılmasını sağladı.

Gökçe paylaştığı bağış videosunda:

"Evet. Buradan bütün Dünya'ya sesleniyorum. O gün bugün. Acımız büyük. Birlik ve beraberlik zamanı. Türkiye'miz için. Nusret markası olarak AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiye'm. El ele, gönül gönüle. Biz beraberiz. Biz Türkiye'yiz" demişti.

