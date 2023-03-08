MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nusret'ten 'Türkiye'ye yardım' çağrısı! O anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Nusret'ten 'Türkiye'ye yardım' çağrısı! O anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

08.03.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nusret Gökçe, adından söz ettirmeye devam ediyor. En son AFAD'a yaptığı 25 milyon TL bağış ile çok konuşulan Gökçe'den depremzedeler için yeni bir hamle geldi. Yurt dışından bir video paylaşarak Türkiye'deki depremzedeler için yardım istedi.

Nusret'ten 'Türkiye'ye yardım' çağrısı! O anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tanınmış isimlerden bağışlar açıklanmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe, Türkiye için yeniden yardım çağrısı yaptı ve o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşıma, kullanıcılardan destek ve teşekkür yorumları geldi.

nusrett-2

Nusret Gökçe, bir uçağın kanadına takılı yazıyı sosyal medya hesabında paylaştı. İngilizce olan paylaşımda " HELP FOR TURKİYE #SALTBAE" yazılı olduğu görüldü.

aea32a27-491a-4d3f-b347-2da5a95acf95

"HELP FOR TURKIYE"

Gökçe'nin yardım istediği anlara dünyanın dört bir yanından yorumlarla destek verildi.

9ffc0f3a-4aa9-4b86-b3bb-035dbbb228a9

Gökyüzüne Türkiye için yardım isteğini yazdıran Gökçe, daha çok kişiye ulaşabilmek adına paylaşımlarını İngilizce yapıyor. Uçakla pankart açarak gökyüzünden 'Türkiye'ye yardım' çağrısında bulunan şef paylaşımına, Mustafa Yıldızdoğan'ın Bizim Memleket adlı şarkısını ekledi.

e56cf041-6332-4647-8a04-203c1a0c7bbe

Ünlü Şef paylaşımına, "Help for Türkiye @afadbaskanlik #saltbae #salt#saltlife" notunu düştü.

AFAD'A DEV BAĞIŞ YAPMIŞTI

Gökçe geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamış ve AFAD'a 25 milyon TL yardım bağışı yaptığını açıklamıştı.

3ec91f1a-c4d4-4fb7-afd6-6717c6ba7c05

Dünyanın birçok ülkesinde şubesi bulunan Nusret, paylaşımı Türkçe yaptı fakat İngilizce alt yazı kullanarak söylediklerinin tüm takipçileri tarafından anlaşılmasını sağladı.

003b30da-8b2d-4952-973d-c2d9079f963d

Gökçe paylaştığı bağış videosunda:

"Evet. Buradan bütün Dünya'ya sesleniyorum. O gün bugün. Acımız büyük. Birlik ve beraberlik zamanı. Türkiye'miz için. Nusret markası olarak AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiye'm. El ele, gönül gönüle. Biz beraberiz. Biz Türkiye'yiz" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Urfalı Zeyno'yu bir de şimdi görün! Cesur pozları olay...Urfalı Zeyno'yu bir de şimdi görün! Cesur pozları olay...
Başörtülü pozuna yorum yağdı!Başörtülü pozuna yorum yağdı!
'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi
Anahtar Kelimeler:
deprem Nusret Gökçe nusret yardım sosyal medya ele istedi

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"

Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"

Akşener canlı yayındayken attığı tweet gündem oldu

Akşener canlı yayındayken attığı tweet gündem oldu

Erdoğan merak edilen o detayı milletvekilleri ile paylaştı!

Erdoğan merak edilen o detayı milletvekilleri ile paylaştı!

Gültekin Uysal gafı sonrası açıklama geldi!

Gültekin Uysal gafı sonrası açıklama geldi!

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

Gözü bu kez o görevde! Yeni hedefi çok konuşulacak

Gözü bu kez o görevde! Yeni hedefi çok konuşulacak

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.