Nusret ünlü meydanda soyundu!

Et tuzlama hareketiyle efsane olan Nusret Gökçe yine olay olmayı başardı. Instagram'ı en aktif kullanan ünlerinin başında gelen Nusret, önce New York'un ünlü Times Meydanı'nda ip atladı sonra soyundu.

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Nusret'in Times Meydanı'nda ip atlayarak başladığı videosunu, soyunarak bitirdi. Ayrıca Nusret ne kadar terlediğini göstermek için beyaz atletinin suyunu sıktı.

Nusret'in bu hareketine yorum ve beğeni yağdı.

KOŞU BANDINDA ÜSTÜ ÇIPLAK KOŞMUŞTU

Daha öncede bir çok spor videosuyla gündeme gelen Nusret, koşu bandında üstü çıplak koştuğu videosunu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamıştı.

Sosyete Kasabı Nusret, ABD'nin Ünlü Times Meyadanı'nın Ortasında Soyundu

