Nvidia 3D Vision tarih oluyor!

3D zamanında 3D televizyon satışları patlamıştı. Ancak evine bu gereksiz teknolojiyi satın alanların çoğu; TV’nin yanında hediye olarak verilen 3D gözlükleri muhtemelen sadece TV’nin ilk günü kullanıp kutusuna kaldırdı. Aynı şey VR için de geçerli. İnsan fizyolojisine aykırı olan VR için birçok pazarlama stratejeleri geliştirilmiş ve firmalar pazarın kaymağını bir güzel yemişti.
VR’ın tutmamasının ardından bu teknoloji olması gerektiği gibi Apple ve Microsoft‘un öncülüğünde AR yani arttırılmış gerçekliğe evrilmişti. 3D konusuna tekrar dönecek olursak; Nvidia, 3D zamanında 3D destekli monitörler için 3D Vision teknolojisini kullanıma sunmuştu.
Belli başlı oyunlarda çalışan 3D Vision teknolojisi, maalesef ki 3D furyasının bitmesinin ardından geri planda kalmıştı. Nvidia şimdi ise Nvidia GeForce 418 güncellemesi ile 3D Vision’ı sistemden kaldıracağını ve bu özelliği artık
desteklemeyeceğini açıkladı.
3D Vision, Nvidia için ayrı bir iş yükü demekti. Firma artık tarih olan 3D’ye yönelmek yerine optimizasyon ve performansa odaklanacak.
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