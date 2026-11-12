Nvidia'da ikinci 'yasak ilişki' depremi! CEO Huang görevden alınabilir

Yapay zekâ çipleri alanının önde gelen şirketlerinden Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang hakkında yeni bir ilişki iddiası ortaya atıldı. The New York Times’ın haberine göre 63 yaşındaki Huang’ın, şirkette kendisine bağlı çalışan sağlıktan sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell (48) ile evlilik dışı ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Daha önce kamuoyuna yansımayan iddia, Nvidia’da çalışmış ve hassas bilgiler hakkında konuşmak için kimliklerinin gizli tutulmasını isteyen beş kişinin anlatımlarına dayanıyor. Huang ve Powell’ın başka kişilerle evli olduğu belirtildi.

MART AYINDA BİR OTELDE GÖRÜNTÜLENDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Habere göre Huang ve Powell, Nvidia’nın mart ayında Kaliforniya’nın San Jose kentinde düzenlediği GTC geliştirici konferansı sırasında bir otelde samimi davranışlar sergilerken görüldü.

Şirkette çalışmış iki kişi, ikilinin samimi anlarının videoya kaydedildiğini söyledi. Ancak The New York Times söz konusu görüntüleri görmediğini belirtti.

Konferans sırasında Nvidia yöneticileri, toplantılar için yakındaki bir otelde bulunuyordu. Olay hakkında bilgilendirilen üç kişinin anlatımına göre Huang ve Powell’ın bu oteldeki samimi anlarına tanık olan bir kişi, yaşananları telefonuyla kaydetti.

Aynı kişiler, Huang’ın güvenlik görevlilerinin kayıt yapan kişiyi fark ederek kenara çektiğini ve bu kişiden bir gizlilik sözleşmesi imzalamasını istediğini öne sürdü.

NVIDIA'NIN ŞİRKET POLİTİKASI GÜNDEMDE

Nvidia’nın davranış kuralları, çalışanların kişisel ilişkiler de dâhil olmak üzere eylemlerinin çıkar çatışmasına yol açtığı durumlardan kaçınmasını öngörüyor. Şirket ayrıca uygunsuz davranış bildirimlerini gecikmeden soruşturduğunu belirtiyor.

Birçok şirkette yöneticilerin kendilerine bağlı çalışanlarla romantik ilişki yaşamasını yasaklayan politikalar bulunuyor.

The New York Times’a konuşan beş kişi, Huang ile Powell arasındaki ilişkinin şirket içinde konuşulduğunu aktardı.

ÇİNLİ YÖNETİCİYLE İLİŞKİSİ NEDENİYLE DE SORUŞTURULUYOR

Yeni iddia, Nvidia CEO’sunun başka bir ilişki nedeniyle inceleme altında bulunduğu dönemde ortaya çıktı.

The New York Times, geçen ay yayımladığı haberinde Huang’ın yakınlaştığı Çinli bir yöneticinin ABD’li yetkililer tarafından Çin istihbaratı için çalışan biri olarak tespit edildiğini bildirmişti.

Huang’ın, Alice Huang adını kullanan bu kadınla ilişkisini kabul etmesinin ardından Nvidia yönetim kurulu bu ay konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firması tarafından yürütülüyor.

ABD Temsilciler Meclisi’nin üç etkili komitesinin Cumhuriyetçi liderleri de Huang’dan söz konusu kadınla temasları hakkında basına kapalı bir bilgilendirme toplantısına katılmasını istedi.

Çin yönetimi casusluk iddialarını reddederken, Pekin adına casusluk yapmakla suçlanan Alice Huang yorum taleplerine yanıt vermedi.

JENSEN HUANG SORUYU YANITLAMADAN TELEFONU KAPATTI

The New York Times’ın haberine göre Jensen Huang’a çarşamba günü telefonla ulaşılarak Kimberly Powell ile ilişkisi soruldu.

Huang, “Bence benimle doğrudan konuşmamalısınız” dedikten sonra telefonu kapattı.

Nvidia konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederken, Kimberly Powell da yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Haberde, Nvidia hisselerinin seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 değer kaybettiği belirtildi.

KIMBERLY POWELL KİMDİR?

Kimberly Powell, 2008 yılında Nvidia’ya katıldı. Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre Powell, Nvidia’nın çip teknolojisinin yükseköğretim ve sağlık hizmetlerinde, özellikle tıbbi görüntüleme cihazlarında uygulanmasına yönelik programları yönetiyor.

LinkedIn profilindeki bilgilere göre Powell, 2016 yılında yapay zekâ iş geliştirme alanında kıdemli direktörlüğe yükseldi. Powell, 2017 sonunda sağlıktan sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Dünya genelindeki teknoloji konferanslarına katılan ve Nvidia adına konuşmalar yapan Powell, mart ayında San Jose’de düzenlenen GTC konferansında da sunum gerçekleştirdi.

Powell, sunumunda yapay zekânın sağlık hizmetleri ve biyoloji alanındaki atılımlara nasıl katkı sağlayabileceğini anlattı. Sunumda Jensen Huang’ın çizgi film tarzındaki tasvirlerine de yer verdi.

BENZER İLİŞKİLER TEKNOLOJİ VE İŞ DÜNYASINDA DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD şirketlerinde üst düzey yöneticilerin kendilerine bağlı çalışanlarla ilişkilerine dair başka örnekler de var.

Çip üreticisi Intel’in dönemin CEO’su Brian Krzanich, bir çalışanla geçmişte karşılıklı rızaya dayalı ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından 2018 yılında görevinden istifa etti.

2019 yılında ise McDonald’s, dönemin CEO’su Steve Easterbrook’u görevden aldı. Şirket daha sonra, Easterbrook’un birden fazla çalışanla cinsel ilişki yaşayarak kurumsal politikaları ihlal ettiğini öğrenmesinin ardından eski CEO’suna dava açtı.

JENSEN HUANG GÖREVDEN ALINABİLİR

Yaşananlar sonrası Huang'ın görevden alınabileceği iddia ediliyor. Huang’ın yerine ise Nvidia mali işler direktörü (CFO) Colette Kress'in geçebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: The New York Times