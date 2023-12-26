O aileye aitmiş! Arkeologlar buldu, 2 bin 300 yıllık olağanüstü keşif...

Live Science'ın haberine göre, Keşfedilen lüks mesken, şehrin merkezine birkaç yüz metre uzaklıkta bulunuyor. Büyük tapınaklar ve hükümet binalarının sıralandığı bir pazar yerinde olan ev için arkeologlar aristokratlara ait olduğunu düşünüyor.

2 BİN 300 YILLIK MOZAİK

Ev içerisinde bulunan mozaiğin, deniz kabuğu parçaları, mavi pigmentli taşlar, cam parçaları ve renkli mermer pulları ve diğer taşlarla bezendiği öğrenildi.

Roma'daki Kolezyum Arkeoloji Parkı'nın yöneticisi Alfonsina Russo, bulunan mozaiği "gerçekten olağanüstü" olarak niteledi. Ayrıca Russo, "Bu, Roma tarihi açısından büyük önem taşıyan Palatine bölgesi hakkında giderek daha fazla şey öğrenmemiz için bize ilham veren yeni bir şey" ifadelerini kullandı.

Russo, ilk Romalı hükümdarın arkadaşı ve damadı Marcus Vipsanius Agrippa tarafından Horrea Agrippiana'nın ünlü tahıl depolama depolarının inşa edildiği bölgede beş yıllık bir kazı sırasında ziyafet salonu ve mozaiğin keşfedildiğini kaydetti.







