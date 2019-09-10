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O akım Türkiye'yi de ele geçirdi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Arabanın arkasına takarak istenilen her alana yerleşme imkanı sağlayan 'tiny house' (küçük ev) ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa'nın ardından Türkiye'de de ilgi görmeye başladı.

'Tiny house' (küçük ev) akımı ABD'de özellikle 2008 küresel ekonomik krizi döneminde insanların alternatif konut arayışlarının ardından batı ülkelerinde de gelişmeye başlayarak kendine bir sektör oluşturdu.

BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR

Küçük bir evde yaşamanın ötesinde bir sosyal hareket olarak görülen akım, minimalizm ve özgür yaşam felsefesiyle birleştiriliyor. Yaşanılan alanı küçültmenin, sadeleştirmenin ve daha az eşyayla yaşamanın yanı sıra, bu akımla insanlar çevreyle dost bir şekilde sağlıklı yaşamayı, doğada vakit geçirmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Bunlara ek olarak küçük evler, mobil yaşama, günlük harcamalar, ev için ödenen vergiler ve bakım masraflarının azaltılması gibi avantajlar da sunuyor.

Casa Lokomotif'in kurucusu Yüksek Mimar Pelin Düştegör, küçük evlerin inşaat maliyeti, inşaat ruhsatı, zemin etüdü, vergiler ve resmi harç bedelleri gibi harcamalardan kaçınmak isteyenler için uygun olduğunu belirterek, "Küçük ev sahipleri, imarlı alanlar dışında imarsız alanlar, zeytin bahçeleri, sit alanları ve kamp alanlarında da özgürlük getiren, çevre dostu, doğayla iç içe ve mobil bir yaşama sahip olabiliyor. Bu evler aynı zamanda Türkiye gibi deprem riski yüksek bir ülkede de avantajlar sağlayabilir. Küçük evlerin yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye'de daha da yaygınlaşacağından ümitliyim" dedi.
Küçük evlerin enerji ihtiyacının güneş panelleri ve inverter aracılığıyla, su ihtiyacının mobilyaların arkasına ya da şaseye gömülebilen su depolarıyla karşılandığını anlatan Düştegör, ocakların gazla çalıştığını, klozetin ise elektrikle çalışan kompost ya da kasetli tuvalet şeklinde dizayn edilebildiğini ifade etti.

'FİYATLARI 90-200 BİN LİRA ARALIĞINDA'

"Amerika'da ve Yeni Zelanda'da görülen küçük ev örneklerinin ağırlığı 10 bin 500 kilogramı bulabiliyor fakat Türkiye'de ruhsat alabilmek için ürünün en fazla 3 bin 500 kilogram olması gerekiyor. Bu da mobil evlerin büyüklüğünün yaklaşık 20 metrekare civarında olması anlamına geliyor. Küçük evi çekmeye uygun aracı olmayanlar ürünü satın aldıkları firma ya da tekme çekiciler aracılığıyla yer değiştirebiliyor. Ürünlerin fiyatları ise 90 bin ile 200 bin lira aralığında değişiyor."

Düştegör, bu evlere kasko da yapılabildiğini aktararak, firmaların anlaştığı bankalardan da kredi almanın mümkün olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
tiny house ilginç haberler yeni akım Türkiye

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