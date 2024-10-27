"Türkiye'deki aracımı satıp ABD'de neler alabilirim?" 50 bin dolarla neler yaptı neler... O alışveriş sosyal medyayı salladı

"melissaamerikada" Instagram kullanıcı ismine sahip içerik üreticisi kadın, bir takipçisinin “Diyelim ki Green Card kazandım, Türkiye'deki aracımı satıp ABD'de neler alabilirim?” sorusuna yanıt verdi. Genç kadın, o araç parasıyla ABD'de bir yıl süreyle oturabileceği bir ev kiralayabildiğini ve evin içini döşediğini aktarınca takipçileri şok üstüne şok yaşadı.

ONCA ŞEY ALDI PARASININ SADECE YARISI GİTTİ

İlk önce içinde havuzu ve spor salonu olan 2+2 konforlu daireyi aylık 1800 dolardan yıllık 21 bin dolara tutuyor. Tüm evi dizip üstüne bir de tablet, televizyon, iki tane bilgisayar ve son model telefon almasına rağmen parasının neredeyse sadece yarısını kullandığını gören kullanıcılar da şaşırıyor.

Yetmiyor genç kadın bir de sattığı aracın fiyatıyla kendine son model başka bir araç alıyor. Tüm bu harcamaların ardından ise elinde hala yaklaşık 10 bin dolar kalıyor.

FATURALAR DA KATILMALI

Videonun altına açıklamalarda bulunan içerik üreticisi, masraf hesaplaması yaparken elektrik, su, internet, gaz faturaları gibi utilities masraflarını hesaba katmadığını ama bu giderlerin de eyaletten eyalete değişmek ile birlikte ayda 200-400 dolar arasında tutacağını aktardı. "Kira" hariç diğer aldığı ürün fiyatlarında değişiklik olmayacağını söyleyen genç kadın, kiranın Dallas, TX özelinde hesaplandığını da dile getirdi. Açıklamasına "NYC ya da Los Angeles gibi pahalı şehirlerde bu tarz kiralar mümkün değil tabii ki." sözleriyle devam etti.

ÜSTÜNE %10 VERGİ

Genç kadın Amerika’da fiyat sonradan eklendiğini bu yüzden de videodaki fiyatlara yüzde 10’a yakın vergi de eklenmesi gerektiğini vurguladı. İçerik üreticisi kadın sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bununla birlikte, sağlık sigortaları, araba sigortaları, market alışverişleri vs. derken masraflar elbette biraz daha artacaktır, bu videodaki amacım bana bir takipçim tarafından gelen 'Türkiye’deki aracımı satsam, Amerika’da neler alabilirim?' sorusuna cevaben buradaki alım gücünü göstermek yalnızca."

İşte o videonun altına gelen yorumlardan bazıları: