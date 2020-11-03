O anların başkahramanı konuştu: 'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'

George R. R. Martin’in çok satan kitap serisinden televizyona uyarlanan Game of Thrones, tartışmalı bir finalle ekrana veda etmişti. Dizinin en çok tartışılan sahnelerinden biri olan Ramsay Bolton’ın Sansa’ya tecavüz etmesi hakkında kitabın yazarı bir açıklama yapmıştı. Martin’den sonra o sahnenin başkahramanı olan Ramsay Bolton’a hayat veren Iwan Rheon da konuştu.

'NEFRET EDİYORUM'

Iwan Rheon, karakterinin Sansa Stark’a tecavüz ettiği ve Theon Greyjoy’a zorla izlettiği sahneden nefret ettiğini açıkladı.

Metro’ya konuşan ünlü aktör tartışmalı sahnenin çekimlerine dair şu ifadeleri kullandı:

"Korkunçtu. Kimse orada olmak istemiyordu. Kimse bunu yapmak istemez fakat bir hikaye anlatılıyorsa bunu doğru biçimde anlatmanız gerekir. Daha sansasyonel bir hale getirmediler ya da başka bir şey yapmadılar. İzlemesi çok çok zordu. Bu ne yazık ki korkunç bir şey ve olmamalıydı. Kariyerimin en kötü günüydü. Birinin parmağını kestiğinizde gerçekte görmezsiniz ve yakın çekim yaptığınızda bu bir plastik parçasıdır. Rol yaparız, gerçek değildir. Böyle bir durumun gerçekliğiyle başa çıkmak gerçekten zor. Korkunç, çok korkunç bir gündü."

Hayranlar arasında da hayli tartışma yaratan sahneye dair George R. R. Martin de benzer bir açıklama yaparak bunun kitaplarında asla gerçekleşmeyeceğini söylemişti.



