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  4. O artık protestonun maskotu oldu! Pikachu ilk kez konuştu... Milletvekiline röportaj verdi

O artık protestonun maskotu oldu! Pikachu ilk kez konuştu... Milletvekiline röportaj verdi

29.03.2025 09:11
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.03.2025 09:11
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestoların bir parçası olarak Antalya'da dikkat çeken bir gösterici, Pikachu kostümüyle polisten kaçtı. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile röportaj yapan gösterici, fikrin nasıl oluştuğunu şu sözlerle açıkladı: "Son zamanlarda yaşanan gergin olaylar nedeniyle böyle bir fikir geldi aklıma. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun hafifletmek ve insanlara tebessüm ettirebilmek için buradayım."

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber pek çok insan Saraçhane Meydanı başta olmak üzere sokaklara döküldü. 10 gündür süren protestolar sadece İstanbul'da değil ülkenin diğer şehirlerinde de süregeldi. Bu şehirlerden biri ise Antalya oldu. Antalya'da anime karakteri Pikachu kostümüyle polisten kaçan gösterici sosyal medyada gündem oldu.

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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu kostümü ile polisten kaçan göstericiyle röportaj yaptı.

'NE MUTLU BANA'

Kaya'nın fikrin nereden aklına geldiğine dair sorusuna yanıt veren gösterici şunları söyledi:

"Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden, böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim. Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın biraz olsun yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana."

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis Milletvekili kostüm
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