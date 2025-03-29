O artık protestonun maskotu oldu! Pikachu ilk kez konuştu... Milletvekiline röportaj verdi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber pek çok insan Saraçhane Meydanı başta olmak üzere sokaklara döküldü. 10 gündür süren protestolar sadece İstanbul'da değil ülkenin diğer şehirlerinde de süregeldi. Bu şehirlerden biri ise Antalya oldu. Antalya'da anime karakteri Pikachu kostümüyle polisten kaçan gösterici sosyal medyada gündem oldu.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu kostümü ile polisten kaçan göstericiyle röportaj yaptı.

'NE MUTLU BANA'

Kaya'nın fikrin nereden aklına geldiğine dair sorusuna yanıt veren gösterici şunları söyledi:

"Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden, böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim. Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın biraz olsun yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana."