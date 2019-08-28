O bardaklara neden Tall, Grande, Venti diyoruz?

Starbucks henüz ortalarda yokken Starbucks'ın kurucusu Howard Schultz kahve işine Il Giornale isimli küçük bir kahve zinciriyle girmişti. Starbucks'ın atası olan ve adı İtalyanca'dan gelen Il Giornale üç farklı boyda kahve satıyordu: Short, Tall ve Grande. Venti ise çok sonradan menüye eklenmişti. Tüm bunların sebebi ise Howard Schultz'un 1983'te İtalya'ya yaptığı geziye bağlanıyordu bir yerde.

O GEZİDEN DÖNDÜĞÜNDE STARBUCKS'I KURUYOR

Bu gezide Howard Schultz, İtalya'daki kahve dükkanlarından ve buradaki kahve deneyiminin romantikliğinden çok etkileniyor. Ülkesine döndüğünde önce ll Giornale'i, sonra Starbucks'ı kuran Schultz bu dükkanları da İtalya'dakiler gibi tasarlıyor ve kahve bardaklarına da onu diğer kahve dükkanları ve zincirlerinden farklılaştıracak "özel isimler" vermek gibi bir strateji benimsiyor.

İTALYANLARDAN ETKİLENDİ

Yani Starbucks'ı bir dünya markası haline getiren Schultz, farklı bir kültür oluşturmak ve bir fincan kahveden fazlasını sunan bir deneyim yaşatmak istiyor. Bu yüzden de farklı bardak boyları kullanmaya ve onlara kendileriyle özdeşleşecek çeşitli isimler koymaya karar veriyor. Bunun için de onu çok etkileyen İtalya'dan ilham alıyor. Pazarlamayla İtalya sevgisi birleşiyor ve bir anda ortaya bu kavramlar çıkıyor.