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O bardaklara neden Tall, Grande, Venti diyoruz?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Starbucks'ta sipariş verirken istediğimiz bardak boyunu Tall, Grande, Venti şeklinde belirtiyoruz. Fakat bunu belirtirken neden Small, Medium, Big gibi standart ingilizce kelimelerle kullanmıyoruz hiç düşündünüz mü? Ya da neden biz küçük, orta, büyük demiyoruz da "Bir grande americano alabilir miyim?" diyoruz. Elbette bunun da bir sebebi var. İşte o sebep...

O bardaklara neden Tall, Grande, Venti diyoruz?

Starbucks henüz ortalarda yokken Starbucks'ın kurucusu Howard Schultz kahve işine Il Giornale isimli küçük bir kahve zinciriyle girmişti. Starbucks'ın atası olan ve adı İtalyanca'dan gelen Il Giornale üç farklı boyda kahve satıyordu: Short, Tall ve Grande. Venti ise çok sonradan menüye eklenmişti. Tüm bunların sebebi ise Howard Schultz'un 1983'te İtalya'ya yaptığı geziye bağlanıyordu bir yerde.

O GEZİDEN DÖNDÜĞÜNDE STARBUCKS'I KURUYOR

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Bu gezide Howard Schultz, İtalya'daki kahve dükkanlarından ve buradaki kahve deneyiminin romantikliğinden çok etkileniyor. Ülkesine döndüğünde önce ll Giornale'i, sonra Starbucks'ı kuran Schultz bu dükkanları da İtalya'dakiler gibi tasarlıyor ve kahve bardaklarına da onu diğer kahve dükkanları ve zincirlerinden farklılaştıracak "özel isimler" vermek gibi bir strateji benimsiyor.

İTALYANLARDAN ETKİLENDİ

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Yani Starbucks'ı bir dünya markası haline getiren Schultz, farklı bir kültür oluşturmak ve bir fincan kahveden fazlasını sunan bir deneyim yaşatmak istiyor. Bu yüzden de farklı bardak boyları kullanmaya ve onlara kendileriyle özdeşleşecek çeşitli isimler koymaya karar veriyor. Bunun için de onu çok etkileyen İtalya'dan ilham alıyor. Pazarlamayla İtalya sevgisi birleşiyor ve bir anda ortaya bu kavramlar çıkıyor.

Grande ve Venti tamam fakat peki neden Tall ve Short İngilizce olarak menüde yer alıyor? Hem de küçük boy bardaklara tall (uzun) derken?

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90'lı yıllarda menüde sadece üç farklı bardak boyu vardı: Short, Tall ve Grande. Short en küçük boyken; Tall orta boy, Grande ise büyük boy bardaklar için kullanılıyordu. Fakat sonrasında Venti çıktı! Venti de menüye eklendiğinde Starbucks dört farklı boyun çok fazla olduğuna karar verdi. Ve Short menülerden çıkarılınca Tall küçük boy bardaklar için kullanılmaya başlandı.

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