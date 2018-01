Dobra kişiliği ve inandığını söylemekteki cesaretiyle dikkat çeken Tuğba Özay sosyal medya hesabı üzerinden bir erkeğe mesaj gönderdi. Kullandığı sert üslupla adeta hitap ettiği kişiyi yerin dibine sokan Özay’ın bu satırları kim ya da kimler için kaleme aldığıysa netlik kazanmadı. İşte Tuğba Özay’ın “Bak koçum” diyerek başladığı o satırlar:

“Bak koçum benden sana bir tavsiye! İyi oku bunları! Bir kadının duygularıyla asla oynama! Namusuna, onuruna, şerefine dil uzatma! Bir kadının beyniyle dalga geçmeye sakın ha sakın kalkışma! Unutma ki her kadın zekidir! Hele bir de akıllısına da denk gelirsen yanarsın, dünyanın kaç bucak olduğunu öğretir sana! O boktan uzvuna güvenip de skor peşinde koşma! Kadın var kadıncık var! Ferrariyle Anadol'u bir tutma yani! Foseptik çukuru arıyorsan eğer her yerde var ondan kafanı yorma ! Bak koçum! Aldatma dediğin şey var ya hani! Hani diyorlar ya erkektir aldatır! Ulan be gerizekalı erkek dediğin kiminle aldatır? Kadınla aldatır! E kadınla aldatırsa bu demek oluyor ki kadın da gayet rahattır! Ha sende totoşluk varsa o ayrı! Diyorum ya kadın var kadıncık var! O kadıncıklar da emin ol senin gibi saftirikleri sulu getirir susuz götürür! Sen sanarsın ki ben ben skorumu yaptım!