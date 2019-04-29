Mynet Trend

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

okan.akin okan.akin
HABER  | 29.04.2019 20:48 | Son Güncelleme

Çelebi Hava Servisi AŞ, İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcunun hakaretlerine maruz kalan çalışanının şirketle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

Çelebi'den yapılan açıklamada, 24 Nisan'daki olaya istinaden, Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma çerçevesinde söz konusu çalışanın 26 Nisan'da ifade vermek üzere İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne davet edildiği, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 234. madde çerçevesinde ifadesi alınarak, olaya adı karışan kişiden şikayetçi olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu işlem sırasında çalışana her türlü desteğin sağlandığı aktarılarak, "Şirketimiz ayrıca yolcular ile havalimanında çalışan kişilerin karşı karşıya kalmalarını önleyecek tedbirlerin daha geniş bir perspektif ile tüm havalimanı kullanıcılarını kapsayacak şekilde ele alınması gerektiği kanısındadır. Bu amaçla şirketimiz havalimanında görev yapan tüm paydaş şirketler ile iş birliği çabalarını harekete geçirmiştir. Adı geçen personelimizin bu olayla ilgili olarak şirketimizle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonlar hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamakta olup, şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir." ifadeleri kullanıldı. (AA)

PARTNER"İdo'nun ayaklarını yıkarım!""İdo'nun ayaklarını yıkarım!"
Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdülerÇocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
İstanbul Havalimanı rekor kırdı!İstanbul Havalimanı rekor kırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çelebi Hava Servisi AŞ İstanbul havalimanı

En Çok Okunan Trend Haberler

Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!

Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!

İzmir'de parkta vahşet! Diri diri yaktılar...

İzmir'de parkta vahşet! Diri diri yaktılar...

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li Mahmut Tanal, A Haber muhabiriyle tartıştı

CHP'li Mahmut Tanal, A Haber muhabiriyle tartıştı

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te taciz şüphelisini tekme tokat dövdüler!

Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

İstanbul Havalimanı rekor kırdı!

İstanbul Havalimanı rekor kırdı!

Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu

Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

İğrenç olay! Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

İğrenç olay! Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.