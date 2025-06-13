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1998'deki uçak kazasından sağ çıkmıştı! İlginç tesadüfü yıllar sonra anlattı! Hindistan'da kurtulan yolcuyla...

Hindistan'dan İngiltere'ye uçan Air India şirketine ait uçak kalkıştan bir dakika sonra düştü. 241 yolcunun hayatını kaybettiği kazada İngiliz vatandaşı Vishwashkumar Ramesh sağ kurtuldu. Bu mucizevi kurtuluşun ardından 1998 yılında bataklığa düşen bir uçaktan kurtulan yolcu ilginç tesadüfü anlattı.

1998'deki uçak kazasından sağ çıkmıştı! İlginç tesadüfü yıllar sonra anlattı! Hindistan'da kurtulan yolcuyla...
Jale Uslu

Hindistan'dan İngiltere'ye uçan Air India şirketine ait uçak, kalkıştan bir dakika sonra düşmüştü. Uçaktaki 242 yolcudan sadece bir kişi sağ kurtulmuştu. İngiliz vatandaşı olan Vishwashkumar Ramesh isimli yolcu acil çıkış kapısının yanında bulunan 11A numaralı koltuğun fırlamasıyla kazadan sağ çıktığını söyledi.

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YILLAR ÖNCE DE 11A YOLCUSU KURTULMUŞ

11A'nın sırrı merak edilirken 47 yaşındaki Ruangsak Loychusak, 1998 yılında Bangkok'tan Surat Thani'ye giden Thai Airways'in TG261 sefer sayılı uçağının bataklığa düştüğü kazada 11A numaralı koltukta oturduğunu söyledi.

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Kaza sonucunda 132 yolcu ve 14 mürettebattan 101'i ölmüştü, 45 kişi de yaralanmıştı. Ruangsak dün yaptığı açıklamada, Air India kazasından kurtulan tek kişinin 11A numaralı koltukta oturan İngiliz yolcu Vishwash Kumar Ramesh olduğunu görünce 'tüylerinin diken diken olduğunu' söyledi.

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"Hindistan'daki uçak kazasından kurtulan tek kişi benimle aynı koltuk numarasında, 11A'da oturuyordu. Bu trajedide sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum." dedi. Oyuncu, yaklaşık 30 yıl önce yaşanan felaketin biletini artık yanında bulundurmasa da, o dönem çıkan gazete haberlerinde koltuk numarasının yer aldığını söyledi.

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"SUYUN TADINI HATIRLIYORUM"

Loychusak şunları söyledi: "Kazadan sonra 10 yıl boyunca uçmada zorluk çektim. Hava sirkülasyonu normal olmasına rağmen nefes almakta zorlanıyordum. İnsanlarla konuşmaktan kaçınıyordum ve sürekli pencereden dışarı bakıyordum. Pencerenin kapatılmasına izin vermiyordum. Dışarıda kara bulutlar veya sağanak yağmur görsem kendimi çok kötü hissederdim, sanki cehennemdeymişim gibi. Uçağın düştüğü bataklıktaki sesleri, kokuları ve hatta suyun tadını bile hala hatırlıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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