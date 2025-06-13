Parçalanan uçaktan yürüyerek çıkmıştı! Nasıl sağ kurtulduğunu anlattı! 11A'nın sırrı...

Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Air India, uçaktaki 242 kişiden bir kişi hariç herkesin öldüğünü açıkladı.

MUCİZEVİ KURTULUŞ

Uçağın parçalandığı kazadan acil çıkış kapısının yanında bulunan 11A koltuğunda oturan İngiliz vatandaşı olan Vishwashkumar Ramesh kurtuldu. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Ramesh'in arka planda dumanlar yükselirken bir ambulansa doğru yürüdüğü görülüyordu.

Henüz doğrulanmayan bu videoda, insanlar yürüyen kişiye diğer yolcuların nerede olduğunu soruyor. Ramesh olduğuna inanılan kişi "Hepsi içeride" yanıtı veriyor. Herkes ise nasıl kurtulduğunu merak ediyor.

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"KOLTUĞUM FIRLADI"

Ahmedabad Sivil Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ramesh, nasıl kurtulduğunu anlattı. Uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra parçalandığını ve koltuğunun enkazdan uzağa fırlatıldığını söyledi. Bu sayede alevlerden korunmuş oldu.

"Uçak bozuldu ve koltuğum çıktı. İndiğim yer alçaktı. Emniyet kemerini çıkardım ve bir an hayatımdan endişe ettim. Ama yere yakındım, bu yüzden dışarı çıkmaya çalıştım. Kurtulmamın yolu buydu." dedi.

Ramesh, "Nasıl hayatta kaldığıma inanamıyorum. Öleceğimi düşündüm. İnsanlar gözlerimin önünde öldü." ifadelerini kullandı.