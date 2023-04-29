MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O dizi için de final kararı verildi! Fox TV düşük reytingler yüzünden fişi çekti!

O dizi için de final kararı verildi! Fox TV düşük reytingler yüzünden fişi çekti!

29.04.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatili tarihi yaklaştıkça diziler ve yapımlar sezon finali için harekete geçti. Bazı yapımlar da düşük reytingleri nedeniyle final yapacak. Fox TV de bir dizisi için final kararı aldı.

O dizi için de final kararı verildi! Fox TV düşük reytingler yüzünden fişi çekti!

Fox TV Yasak Elma, Gülcemal, EGO gibi dizileriyle son dönemde oldukça konuşuluyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla bazı yapımlarını sonlandırma kararı alan FOX TV, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolde olduğu EGO dizisi için de final yapılması için butona bastı.

ego-dizi1bolum2

Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fox TV düşük reytingler nedeniyle EGO dizisinin finalini istedi.

tryryrry

Gazetecinin haberine göre EGO dizisi 13. bölümü ile ekranlara veda edecek.

KRİZ KRİZ ÜSTÜNE...

EGO dizisi daha başlamadan krizleriyle çok konuşulmuştu. Önce Melisa Aslı Pamuk'un sete çıkmaması üzerine Alperen duymaz isyan etmiş ve Twitter'da uzun bir yazı paylaşmıştı. Daha sonra rol arkadaşının üzerine fazla gelindiğini belirterek Pamuk'u destekler açıklamalarda bulunmuştu.

ego-dizisi

Geçtiğimiz günlerde ise Alperen duymaz'ın haber vermeden sete gelmediği ve ünlü oyuncuya ulaşılamadığı için setin iptal edildiği haberleri yapılmıştı. Duymaz bu konuya da açıklık getirmiş ve sağlık sorunları nedeniyle devam edemediğini açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!
Yanan lüks sitede dairesi vardı! İlk paylaşım geldiYanan lüks sitede dairesi vardı! İlk paylaşım geldi
Nişanlısı güzelliğiyle büyüledi! "Bu nasıl şans"Nişanlısı güzelliğiyle büyüledi! "Bu nasıl şans"
Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk ego magazin ünlü oyuncu istedi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu!

Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu!

İlk kez gösterildi! Jandarma envanterine yeni katılan 'Cayrokopter'e büyük ilgi

İlk kez gösterildi! Jandarma envanterine yeni katılan 'Cayrokopter'e büyük ilgi

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Kurtulmuş taktı

Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Kurtulmuş taktı

İlginizi Çekebilir

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.