O eski halinden eser yok şimdi: WhatsApp artık ücretsiz değil!

WhatsApp iOS ve Android için güncelleme dağıtımlarına devam ediyor. Bu güncellemelerden en sonuncusu WhatsApp’a yeni bir özellik getirdi. Yaptığı güncellemeler ile her zaman ücretsiz kalacağını taahhüt eden WhatsApp, bu taahhütünü sunduğu yeni özellik ile birlikte görünüşe göre biraz esnetiyor.

WHATSAPP ANY.DO İLE ÜCRETLİ OLUYOR



WhatsApp’ın geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı hatırlatıcı uygulaması Any.do, yeni güncelleme ile birlikte WhatsApp’a entegre edildi. Android tarafında 10 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan Any.do’nun WhatsApp’a eklenmesi ile birlikte hatırlatıcılar oluşturup eşinizin, annenizin veya bir başkasının ‘eve gelirken yoğurt al’ mesajını size hatırlatacak. Bunun yapılması için ise Any.do’nun WhatsApp hesabına mesaj göndermek yeterli olacak. Sonra Any.do sizi WhatsApp üzerinden tam ayarladığınız saatte yoğurt almanız için gerekli bildirimi sağlayacak. Siz de eve mutlu huzurlu ve yoğurtlu bir şekilde gideceksiniz. WhatsApp’ın böylesine popüler bir uygulamayı kendi bünyesine katması oldukça takdire şayan. Ancak ne yazık ki WhatsApp için Any.do özelliği ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmayacak.

İŞTE WHATSAPP İÇİN ANY.DO’YA ÖDENECEK ÜCRET



WhatsApp’ta Any.do kullanmak isteyen kullanıcılar, aylık 5,99 dolar yani yaklaşık olarak 35 TL karşılığında abonelik almak zorunda kalacak. Abone olunduğu takdirde yoğurt hatırlatmaları gibi çeşitli hatırlatmalar oluşturulabilecek, böylece hiçbir şeyi unutmak zorunda kalmayacaksınız. Tercih sizin.

