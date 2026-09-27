O iddia TikTok’a pahalıya patladı! 100 milyon dolar ödeyecek

BBC'nin haberine göre, TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik bir dizi önlem alacak.

GÜNLÜK 2 SAAT SINIRI

Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilirken, gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi de kısıtlanacak.

Şirket ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine imkan tanıyacak.

TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekirken, uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır