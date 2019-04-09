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O iş adamın çöp kutusuna dadandı! Geçimini böyle sağlıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Hava kuvvetlerinden emekli eski asker Jake Orta, Facebook'un kurucusu milyarder Mark Zuckerberg'in çöplerinden bulduğu değerli eşyaları satarak geçimini sağlıyor. Bunlar arasında i-pad, tasarım kot pantolon, elektrik süpürgesi bulunuyor. Günde yaklaşık 40, haftada ise 300 dolar kazanç elde edebiliyor.

O iş adamın çöp kutusuna dadandı! Geçimini böyle sağlıyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in San Francisco'daki malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan 56 yaşındaki emekli hava kuvvetleri çalışanı Jake Orta, geçimini Zuckerberg'in çöplerini satarak sağlıyor. New York Times gazetesi, Orta hakkında bir haber hazırlayarak, eski askerin tam zamanlı bir 'çöp toplayıcısı' olduğunu yazdı.

Zuckerberg'in San Francisco'daki 10 milyar dolarlık malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan Orta'nın küçük stüdyo dairesi Zuckerberg'in çöpünden bulduğu eşyalarla dolu. Bunlar arasında elektrik süpürgesi, saç kurutma makinası, kahve makinası ve Facebook CEO'sunun eski kıyafetleri yer alıyor.

Orta, emeklilik sonrası evsiz kalmasının ardından Zuckerberg'in çöplerinde bulduğu tasarım kıyafetler ve elektronik eşyaları satarak haftada 300 dolar (1700 TL) kazanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
iş adamı facebook zuckerberg Jake Orta

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