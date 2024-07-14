Gani Müjde Bodrum’daki fiyatlara isyan etti: 800 TL otopark ücreti, 20 bin TL hesap!

Yönetmen ve senarist Gani Müjde, tatil için gittiği Bodrum’un dolu olduğunu ancak mekânların boş olduğunu dile getirerek otopark ücretinin 800 TL’yi bulduğunu, 20 bin TL'lik hesaplar olduğunu açıkladı.

20 BİN TL’LİK HESAPLAR, 800’LÜK OTOPARK ÜCRETLERİ!

Gani Müjde X hesabından yaptığı paylaşımda "Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor" diyerek şu ifadelere yer verdi:



800 TL'lik otopark ücretleri.

Yazlığı olan, evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf.

Sıradan kebapçılarda ödenen 20 bin TL'lik hesaplar. Balıkçıları saymıyorum bak.

Boş ama pahalı konaklama seçenekleri.

Akşama kadar müziği basıp sadece garsonların eğlendiği giriş ücreti pahalı beachler.

Tıklım tıklım dolu belediye plajları.

İptal edilen konserler.

Dolu sokaklar, boş mekanlar.

Hele bir temmuz ayı da geçsin, stagflasyon başlayacaksa buradan başlar söyleyeyim...

Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor.

-800 TL lik otopark ücretleri.

-Yazlığı olan, evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf .

-Sıradan kebapçılarda ödenen 20.000 TL lik hesaplar.(Balıkçıları saymıyorum bak)

-Boş ama… — Gani Müjde (@GaniMujde) July 14, 2024



