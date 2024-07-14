Gani Müjde Bodrum’daki fiyatlara isyan etti: 800 TL otopark ücreti, 20 bin TL hesap!

Yönetmen ve senarist Gani Müjde, tatil için gittiği Bodrum’un dolu olduğunu ancak mekânların boş olduğunu dile getirerek otopark ücretinin 800 TL’yi bulduğunu, 20 bin TL'lik hesaplar olduğunu açıkladı.
Gani Müjde X hesabından yaptığı paylaşımda "Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor" diyerek şu ifadelere yer verdi:
Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor.— Gani Müjde (@GaniMujde) July 14, 2024
-800 TL lik otopark ücretleri.
-Yazlığı olan, evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf .
-Sıradan kebapçılarda ödenen 20.000 TL lik hesaplar.(Balıkçıları saymıyorum bak)
-Boş ama…