O kadar da zor değilmiş! Mükemmel bir ziyafet için mantı açmanın püf noktaları

Ülkemizin en lezzetli değerlerinden olan mantı, yapımı ne kadar zor olursa olsun, vazgeçilmez bir yiyecek olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Kayseri şehrimize has olan ufak mantı inanılmaz bir ilgi çekiyor. Lezzetiyle ağızları sulandıran mantıyı evde yapmak ise epey uğraş ve dikkat gerektiriyor. Yine de evde mantı yaparken dikkate alacağınız birkaç püf nokta sayesinde başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte o çok önemli püf noktalar...

MANTI YAPMANIN PÜF NOKTALARI