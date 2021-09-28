O kadar da zor değilmiş! Mükemmel bir ziyafet için mantı açmanın püf noktaları

Ülkemizin en lezzetli değerlerinden olan mantı, yapımı ne kadar zor olursa olsun, vazgeçilmez bir yiyecek olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Kayseri şehrimize has olan ufak mantı inanılmaz bir ilgi çekiyor. Lezzetiyle ağızları sulandıran mantıyı evde yapmak ise epey uğraş ve dikkat gerektiriyor. Yine de evde mantı yaparken dikkate alacağınız birkaç püf nokta sayesinde başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte o çok önemli püf noktalar...
MANTI YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Lezzette zirveye ulaşmak istiyorsanız, kullanacağınız unun taze olduğundan emin olun.
Hamurunuzu iyice yoğurup, topak topak kalmadığından ve yumuşak bir kıvamda olduğundan emin olun.
Hazırladığınız bezeleri 20 dakika kadar dinlendirmeyi unutmayın. Daha sonra ise bu bezeleri nemli bir beze aktarın.
Mantı harcına eklenecek soğanlar kesinlikle rendelenmiş olmamalı. Soğanlar rendelenmiş olursa suyu mantının lezzetini bozabilir. Soğanları bir bıçak yardımıyla küçük küçük kesmek, harcınızı daha kuru ve daha lezzetli bir hale getirir.
Mantı harcı sulu olmamalı ve hamur açılırken buzdolabında beklemeli.
Mantı hamuru, çok kalın veya çok ince olmamalı. En ideal kalınlık 2 mm olarak görülür.
Açılan hamur kurumadan çabucak kapatılmalı ve kapatılan mantıların birbirine yapışmaması için unlu bir tepsiye aktarılmalı.
Mantıları haşlama suyuna eklemeden önce yine birbirlerine yapışmamaları için unları elenmeli.
Mantıyı daha lezzetli bir hale getirmek için, haşlama suyu olarak et suyu ya da tavuk suyu kullanılabilir.
Haşlama suyu kaynayınca bir tatlı kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı sıvı yağ eklenmeli.
Mantılar bol suda ve yüksek ateşte haşlanmalı.
Mantıların birbirlerine yapışmaması için haşlama suyuna bir seferde çok fazla mantı eklenmemeli.
Okuyucu Yorumları 0 yorum