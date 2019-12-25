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  3. O kentte iPhone kullanımını 'yanlışlıkla' yasakladı

O kentte iPhone kullanımını 'yanlışlıkla' yasakladı

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San Francisco, polis tarafından yüz tanıma teknolojisinin kullanımını yasakladıktan sonra, iPhone'ları da yasakladığını fark etti.

O kentte iPhone kullanımını 'yanlışlıkla' yasakladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco, polis tarafından yüz tanıma teknolojisinin kullanımını yasaklayan ilk şehir olmuştu. Ancak yetkililer, yasa yürürlüğe girdikten sonra bir hata yaptıklarını fark etti.

Ensonhaber'in aktardığına göre yetkililer, daha önce kendi çalışanlarına da iPhone verdiklerini ve iPhone'larda da FaceID yüz tanıma teknolojisi olduğunu hatırladı. Kısacası alınan bu karar, iPhone'ların kullanımını da yasaklamış oldu.

San Francisco’nun yerel denetim kurulu, kendi yayınladıkları yüz tanıma teknolojisini yasaklayan yasayı değiştirmek için harekete geçti. Yasanın değişmesi için oy kullanan yetkililer, daha sonra yaptıkları değişikliği belediye başkanı London Breed'in onayına sundu.

Belediye başkanı onayladığı taktirde çalışanlar, iPhone'ların kilidini açmak için yeniden FaceID teknolojisini kullanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone KULLANIM polis

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