O Kız bu akşam var mı, yok mu? O Kız yeni bölüm ne zaman? 15 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

O Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Birçok kişi, yönetmenliğini Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir'in üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız dizisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapıyor. O Kız dizisinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizi yerine Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını ekrana gelecek.

O KIZ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

O Kız dizisinin yeni bölümü bu haftada Kanal D'de ekrana gelmeyecek.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş depremi dolayısıyla Türkiye Tek Yürek ortak yayını canlı olarak ekrana gelecek.

Türkiye Tek Yürek ortak yayını Star TV, ATV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de ekrana gelecek.

O KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

O Kız dizisinin 21. bölümüne ilişkin detaylar yeni haftada Kanal D yayın akışının yayınlanması ile belli olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI (15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

11:00 Son Durum (Deprem Özel)

13:00 6 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afet

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

03:00 Deprem Bölgesinde Gece

