O Kız'ın Ozan'ı Cengiz Orhonlu kimdir? Cengiz Orhonlu aslen nereli, kaç yaşında ve hangi yapımlarda rol aldı?

Yakın süreçte Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan O Kız dizisinin kadrosu netleşiyor. Yönetmen koltuğunda Özlem Günhan’ın oturacağı dizide Sırma Yanık ise senaryoyu üstlenecek. Zengin bir oyuncu kadrosunun yer alacağı dizinin Ozan'ını ise Cengiz Orhonlu canlandıracak. Peki Cengiz Orhonlu kimdir?
O Kız dizisinde Ozan karakterine hayat verecek olan Cengiz Orhonlu'un hayatı merak ediliyor. Orhonlu, dizide sosyal medya fenomeni Ozan karakterini canlandıracak. Orhonlu aynı zamanda değerli ses sanatçılarından Kamuran Akkor’un da torunu olarak biliniyor.
1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen genç isim, 28 yaşındadır. Tiyatro sahnelerinde pek çok farklı oyunda sahne alan isim; Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis oyunlarda da sahne almıştır.
The Catholic University of America(2015-2016):
Theatre Production, Acting, Directing, Set Design, Costume Design, Stage Carpentry
Montgomery College(2012-2014):
Acting, Directing, Dancing, Music
Workshops:
“Shakespeare to Sheridan” Theatre in Ireland; Dr. Patrick Tuite, Dublin , 2014 Commedia Dell'Arte; Montgomery College, 2013
Richard’s Rampage Physical Theatre Workshop; Kevin Spacey, 2011
Musical Theatre Workshop; Haldun Dormen, 2012
Brechtian Epic and Physical Theatre; Cuneyt Yalaz, 2009 – 2012
Ballet, Jazz, Contemporary, Broadway; Liudmyla Usyk, Neslihan Öztürk (İZDOP), 2008 – 2010 Advanced Jazz Dance; Sandra Atkinson, 2013 – 2014
The Horton Technique; Ralph Glenmore, 2014
Guitar and Music Theory; T.V.O Şişli Terakki High, 2002 – 2009
Films
BENSİZ (WithoutMe) Demir(Lead) Ahmet Küçükkayalı, 2013
Ayna Ayna
KATS Sahne/ Ufak Tefek Yaşamlar, Fareli Köyün Kavalcısı, Paket Servis
The Catolic University of America / Big Love , Revolutionists Us Righteous Montgomery Collage / Res, Rise of Arturo Ui, Honk, Lucky Stiff
Terakki Vakfı Oyuncuları / Savaş Baba, Kafkas Tebeşir Dairesi, Aklayıcılar Kongresi İmece Sanat Atölyesi / Gösteri Zamanı
Güzel Sanatlar Oyuncuları / Alaaddin, Aslan Kral, Shrek, Peter Pan
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