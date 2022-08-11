O Kız'ın Ozan'ı Cengiz Orhonlu kimdir? Cengiz Orhonlu aslen nereli, kaç yaşında ve hangi yapımlarda rol aldı?

Yakın süreçte Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan O Kız dizisinin kadrosu netleşiyor. Yönetmen koltuğunda Özlem Günhan’ın oturacağı dizide Sırma Yanık ise senaryoyu üstlenecek. Zengin bir oyuncu kadrosunun yer alacağı dizinin Ozan'ını ise Cengiz Orhonlu canlandıracak. Peki Cengiz Orhonlu kimdir?

O KIZ'IN OZAN'I CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

O Kız dizisinde Ozan karakterine hayat verecek olan Cengiz Orhonlu'un hayatı merak ediliyor. Orhonlu, dizide sosyal medya fenomeni Ozan karakterini canlandıracak. Orhonlu aynı zamanda değerli ses sanatçılarından Kamuran Akkor’un da torunu olarak biliniyor.

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen genç isim, 28 yaşındadır. Tiyatro sahnelerinde pek çok farklı oyunda sahne alan isim; Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis oyunlarda da sahne almıştır.

CENGİZ ORHONLU'NUN ROL ALDIĞI PROJELER

The Catholic University of America(2015-2016):

Theatre Production, Acting, Directing, Set Design, Costume Design, Stage Carpentry

Montgomery College(2012-2014):

Acting, Directing, Dancing, Music

Workshops:

“Shakespeare to Sheridan” Theatre in Ireland; Dr. Patrick Tuite, Dublin , 2014 Commedia Dell'Arte; Montgomery College, 2013

Richard’s Rampage Physical Theatre Workshop; Kevin Spacey, 2011

Musical Theatre Workshop; Haldun Dormen, 2012

Brechtian Epic and Physical Theatre; Cuneyt Yalaz, 2009 – 2012

Ballet, Jazz, Contemporary, Broadway; Liudmyla Usyk, Neslihan Öztürk (İZDOP), 2008 – 2010 Advanced Jazz Dance; Sandra Atkinson, 2013 – 2014

The Horton Technique; Ralph Glenmore, 2014

Guitar and Music Theory; T.V.O Şişli Terakki High, 2002 – 2009

Films

BENSİZ (WithoutMe) Demir(Lead) Ahmet Küçükkayalı, 2013

Ayna Ayna

CENGİZ ORHONLU'UN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

KATS Sahne/ Ufak Tefek Yaşamlar, Fareli Köyün Kavalcısı, Paket Servis

The Catolic University of America / Big Love , Revolutionists Us Righteous Montgomery Collage / Res, Rise of Arturo Ui, Honk, Lucky Stiff

Terakki Vakfı Oyuncuları / Savaş Baba, Kafkas Tebeşir Dairesi, Aklayıcılar Kongresi İmece Sanat Atölyesi / Gösteri Zamanı

Güzel Sanatlar Oyuncuları / Alaaddin, Aslan Kral, Shrek, Peter Pan



