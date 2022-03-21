O Kuş Buraya Gelecek filminin konusu nedir? O Kuş Buraya Gelecek oyuncuları kimler?

Başrollerinde Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Müşviq Şahverdiyev gibi oyuncuların yer aldığı O Kuş Buraya Gelecek filminin konusu araştırılıyor. O Kuş Buraya Gelecek filminde Ufuk Özkan'ın hayat verdiği 'Hakkı' karakterinin başına gelenler işleniyor. İşte ayrıntılar...
Lüks bir otelde şoför olarak görev yapan Hakkı, yurtdışından gelecek olan mimarı karşılamalıdır. Konuğu almak için havaalanına doğru yola çıkan Hakkı, yanlışlıkla mimar yerine polis tarafından aranan bir kuş hırsızını arabasına alır. Sonrasında ise işler iyice sarpa sarar.
Ufuk Özkan - Hakkı
Dilara Aliyeva - Dilara
Mehtap Bayri - Sevda
Müşviq Şahverdiyev - Gazanfer
Gökçe Özyol - Bayram
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