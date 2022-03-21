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O Kuş Buraya Gelecek filminin konusu nedir? O Kuş Buraya Gelecek oyuncuları kimler?

21.03.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedi türündeki O Kuş Buraya Gelecek filmi 2018 yılında vizyona girdi. Ufuk Özkan'ın başrolünde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Hayal Aslan Zade yer aldı. Peki O Kuş Buraya Gelecek filminin konusu nedir? O Kuş Buraya Gelecek oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

O Kuş Buraya Gelecek filminin konusu nedir? O Kuş Buraya Gelecek oyuncuları kimler?

Başrollerinde Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Müşviq Şahverdiyev gibi oyuncuların yer aldığı O Kuş Buraya Gelecek filminin konusu araştırılıyor. O Kuş Buraya Gelecek filminde Ufuk Özkan'ın hayat verdiği 'Hakkı' karakterinin başına gelenler işleniyor. İşte ayrıntılar...

O KUŞ BURAYA GELECEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Lüks bir otelde şoför olarak görev yapan Hakkı, yurtdışından gelecek olan mimarı karşılamalıdır. Konuğu almak için havaalanına doğru yola çıkan Hakkı, yanlışlıkla mimar yerine polis tarafından aranan bir kuş hırsızını arabasına alır. Sonrasında ise işler iyice sarpa sarar.

O KUŞ BURAYA GELECEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ufuk Özkan - Hakkı
Dilara Aliyeva - Dilara
Mehtap Bayri - Sevda
Müşviq Şahverdiyev - Gazanfer
Gökçe Özyol - Bayram


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