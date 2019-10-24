O mahalleye giriş yasaklandı! 'Tekrar etmesinden korkuyoruz'

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekipleri tarafından heyelanlı mahallede zemin etüt çalışmaları yapıldı. Heyelanın mahallenin ortasından geçen yağmur suyu, atık sular ve yeraltı sularından meydana geldiği belirlenirken, tehlike nedeniyle mahalle yerleşim ve iskana kapatıldı. Evlerinden tahliye olan vatandaşlara ise konut başına 8 bin 500 TL kira yardımı ile 6 bin 900 TL nakdi yardım yapıldı. Vatandaşlara afet konutu yapımı için de arazi tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Heyelanlı mahallede arazilerde her geçen gün kaymalar olabileceği belirtildi. Vatandaşlar ise heyelan tehlikesi nedeniyle tarım arazilerinin de bulunduğu mahalleye girmemeleri yönünde uyarılıyor. Mahallede askıda kalan evler de görenleri korkutuyor.

'YIKILAN EVLERİ GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORUZ'

Mahallede sakinlerinden Turan Emergen (68), hayvancılıkla geçindiklerini, kiraya gitmeleri nedeniyle işlerinin zorlaştığını belirterek, Benim burada 3 katlı evim var. Şimdi kiradayım, bize kira yardımı yaptılar, idare ediyoruz. Heyelan meydana geldikten sonra buradan hayvanlarımızla beraber gittik. Herkes hayvanlarını akrabasının ahırına götürmeye çalıştı. Ahırlı kiralık ev bulamadığımız için hayvanların çoğunu sattım. Benim gibi çoğu da satmak zorunda kaldı. 2 dönüm fındık bahçem vardı, yarısını da heyelan götürdü. Hayvancılıktan geçimimizi sağlıyorduk. Şimdi iş bulabilirsek çalışacağız, çalışamazsak işimiz zor. Mahallede mezarlığımız var, cenazemiz olsa yine oraya gideceğiz. 45 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Arada gelip bakıyoruz, heyelanda yıkılan evleri görünce üzülüyoruz dedi.