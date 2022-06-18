O meslek grubu için hayat kolay değil! ''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

43 yaşındaki yetişkin film yıldızı Cherie DeVille, endüstri ödülleri ve 3,6 milyonun üzerinde sosyal medya takipçisi kazanarak yetişkin film endüstrisinin en büyük yıldızlarından biri haline geldi. Ancak ünlü yıldız genç kadınları sektöre girerken iki kez düşünmeleri konusunda uyarıyor.

EMEKLİLİK ZOR OLABİLİYOR

Edindiği başarılara rağmen bu sektörde para kazanmanın çok da kolay olmadığını vurgulayan DeVille, stüdyolar için çekim yaptıklarında pek de büyük paralar kazanamadıklarını açıkladı. Bunun yanı sıra, emekli olduklarında iş bulmanın yetişkin film yıldızları için ne kadar zor olabileceğini de anlattı. DeVille “Bence emekli bir kadın yetişkin film yıldızı olarak iş bulmak, bir suçlu için iş bulmaktan istatistiksel olarak daha zor” dedi.

DÜŞÜNÜLMELİ

Bu sektörde edinilebilecek kariyerin 5 yıl gibi bir ömrü olduğunu ve bu süreçte mümkün olan maksimum kazanç sağlanmazsa zorluklarla başa çıkmaları gerekeceğini söyleyen DeVille, birkaç yıl içinde iyi para kazanmak mümkün olsa da, sektörde çalışmayı planlayanların yetişkin işinden emekli olduktan sonra ne yapabileceklerini dikkatlice düşünmeleri gerektiğini vurguladı.



