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“Aynı anda iki hayat yaşıyorum” dedi! Yetişkin film yıldızı kilise üyesi olduğunu açıklayınca tartışmanın fitilini ateşledi

04.06.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı olarak kısa sürede popüler olmayı başaran Holly Jane, hayatının iki uçtan oluştuğunu dile getirdi. Hem yetişkin film yıldızı hem de aktif bir şekilde kilise üyesi olduğunu belirten Jane, yaşamının bazı yönlerini saklamak zorunda olmanın kendisini yorduğunu anlattı. Jane’in paylaşımı kısa sürede tepkilere neden oldu.

“Aynı anda iki hayat yaşıyorum” dedi! Yetişkin film yıldızı kilise üyesi olduğunu açıklayınca tartışmanın fitilini ateşledi

Yetişkin film yıldızı olarak popülerleştikten sonra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Holly Jane, kilisenin hala aktif bir üyesi olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Jane, dört çocuk annesi olarak hayatının farklı dinamikleri olduğunu ve çoğu insanın kendisine karşı önyargıyla yaklaştığından söz etti.

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“SIR GİBİ SAKLIYORUM”

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Arkadaşlarının ve ortanca çocuğunun yetişkin film yıldızı olarak çalıştığını bildiğini belirten Jane, “İki arkadaşım ve ortanca çocuğum ne yaptığımın ve hayranlarımın farkında. Bu durumu hayatımdaki diğer insanlardan ve kilise üyelerinden sır gibi saklıyorum. Kızıma vücudunu kullanmanın utanılacak bir şey olmadığını açıkladım” dedi.

Hayatının pek çok alanında önyargılarla mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen Jane, “Hem yetişkin film yıldızı hem de kilise üyesi olabilirim. Bunun yargılanacak bir durum olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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