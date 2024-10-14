O sahne gündem oldu! Deha'nın Devran'ından Yusuf Dikeç'e gönderme!

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu etkileyici senaryosuyla haftalarda sosyal medyanın gündeminde. Yeni sezonun en çok ses getiren projelerinden biri olan Deha'da yıllar sonra babası İskender'le acı bir olay sonrasında yüzleşen Devran'ın ve ailesinin hikayesinin izliyoruz.

Etkileyici senaryosu ve karakterleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Deha'da Aras Bulut İynemli'nin performansıyla devleştiği sahneler ve zaman zaman yaptığı göndermeler gündem oluyor.

ARDA GÜLER SELAMI VERMİŞTİ!

Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Devran karakteri daha ilk bölümde dünyaca ünlü futbolcu Arda Güler'in sevincine gönderme yapmıştı. O sahneye de binlerce beğeni yapmıştı ve "Gurur verici", "Kral yine şovunu yapmış" yorumları gelmişti.

YUSUF DİKEÇ'İ DE UNUTMADI!

Deha'nın pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde ise Devran, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in efsaneleşen pozunu verdi. Devran'ın bu göndermesi sosyal medyada çok sevildi.

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dikeç 1 Ocak 1973’te Kahramanmaraş Göksun’da dünyaya geldi. Türk atıcılık sporcusu, Astsubay kıdemli başçavuş Dikeç, tabanca kategorilerinde yarışmaktadır. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir. Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkesini temsil etti. Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti. Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir.