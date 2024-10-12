O sahneler çalıntı mı? Aras Bulut İynemli'nin dizisi Deha'yla ilgili şaşırtan iddia!

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu'nun başrolünde yer aldığı Deha, yeni sezonun en iddialı projelerinden bir tanesi. Her yeni bölümde gündem olmayı başaran dizide Devran ve babasıyla olan mücadelesini izliyoruz.

Dizide Devran ve Esme'nin yaşadığı aşk da çok sevildi. Devran'ın Esme'ye olan aşkı her yeni bölümde gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde ise bu aşkla ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atılmıştı. İlerleyen bölümlerde Devran'ın İskender'in üvey kızı İmre'ye aşık olacağı söylendi.

SAHNELER 'ÇALINTI' İDDİASI...

Devran ve İmre'nin aşk iddiasının ardından da Deha'daki bazı sahnelerin çalıntı olduğu iddia edildi. Sosyal medyada "Abese_irca" isimli kullanıcı dizideki iki sahnenin Sherlock Holmes filminden çalındığını paylaştı. Devran'ın Esme'nin çalıştığı lokanta sahibinin oğlunu dövdüğü sahne Sherlock Holmes filmindeki dövüş sahnesinin aynısı olduğu belirtildi.

Sadece dövüş sahnesi değil, Devran'ın gözleri bağlı bir şekilde kaçırılıp deri fabrikasına götürüldüğü ve nerede olduğunu bildiği sahnenin aynısı Sherlock Holmes filminde de olduğu söylendi. Filmde de gözleri bağlı olan Sherlock faytona bindiriliyor ve nerede olduğunu söylüyor.