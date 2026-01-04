O şehir 100 yılın rekorunu kırdı! Yetkililer alarm verdi

Tokat'ta etkili olan dondurucu soğuklar, kentte son 100 yılın ocak ayına ait en düşük sıcaklık rekorunun kırılmasına neden oldu. Daha önce Tokat genelinde ocak ayı için ölçülen en düşük sıcaklık, 20 Ocak 1972 tarihinde -23,4 derece olarak kayıtlara geçmişti.

YEŞİLIRMAK BUZ TUTTU

Bu rekor, Artova ilçesinde ölçülen -29 derece ile geride kaldı. Meteoroloji verilerine göre, Artova'da termometreler gece saatlerinde -29 dereceyi gösterirken, Tokat kent merkezinde ise sıcaklık -18 derece olarak ölçüldü. Aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın yüzeyi buz tuttu. Irmak üzerinde oluşan buz tabakası, soğuk havanın boyutunu gözler önüne serdi.

BUZLANMA VE DONA KARŞI UYARI

Vatandaşlar, uzun yıllardır bu denli sert bir soğukla karşılaşmadıklarını belirtirken, yetkililer özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.