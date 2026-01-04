Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

O şehir 100 yılın rekorunu kırdı! Yetkililer alarm verdi

Tokat'ta etkili olan dondurucu soğuklar Artova'da ölçülen -29 dereceyle kentteki ocak ayına ait son 100 yılın en düşük sıcaklık rekorunu kırarken, kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın buz tutması soğuğun şiddetini gözler önüne serdi.

O şehir 100 yılın rekorunu kırdı! Yetkililer alarm verdi
Çiğdem Sevinç

Tokat'ta etkili olan dondurucu soğuklar, kentte son 100 yılın ocak ayına ait en düşük sıcaklık rekorunun kırılmasına neden oldu. Daha önce Tokat genelinde ocak ayı için ölçülen en düşük sıcaklık, 20 Ocak 1972 tarihinde -23,4 derece olarak kayıtlara geçmişti.

O şehir 100 yılın rekorunu kırdı! Yetkililer alarm verdi 1

YEŞİLIRMAK BUZ TUTTU

Bu rekor, Artova ilçesinde ölçülen -29 derece ile geride kaldı. Meteoroloji verilerine göre, Artova'da termometreler gece saatlerinde -29 dereceyi gösterirken, Tokat kent merkezinde ise sıcaklık -18 derece olarak ölçüldü. Aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın yüzeyi buz tuttu. Irmak üzerinde oluşan buz tabakası, soğuk havanın boyutunu gözler önüne serdi.

O şehir 100 yılın rekorunu kırdı! Yetkililer alarm verdi 2

BUZLANMA VE DONA KARŞI UYARI

Vatandaşlar, uzun yıllardır bu denli sert bir soğukla karşılaşmadıklarını belirtirken, yetkililer özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

O şehir 100 yılın rekorunu kırdı! Yetkililer alarm verdi 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kurt Dolunayı' ne anlama geliyordu? Burçları ne bekliyor?'Kurt Dolunayı' ne anlama geliyordu? Burçları ne bekliyor?
Her yer dondu, orası kaynadı!Her yer dondu, orası kaynadı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tokat don
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.