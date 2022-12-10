O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri belli oldu! Gözler onu aradı ama...

31 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü için seyirci şimdiden heyecanlı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye yeni yıl özel bölümü izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

İŞTE JÜRİ KOLTUĞUNDA OTURACAK İSİMLER

Ekran dünyasının yıldız isimlerinin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Sevilen programda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü yarışmacılara puan verecek. Jüri, bu özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.

Jüride Hadise'nin yer almaması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

