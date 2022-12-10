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O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri belli oldu! Gözler onu aradı ama...

10.12.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8’in sevilen programı O Ses Türkiye, 31 Aralık Cumartesi akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Her sene birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programın 2023 yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğuna oturacak isimler şimdiden belli oldu.

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri belli oldu! Gözler onu aradı ama...

31 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü için seyirci şimdiden heyecanlı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye yeni yıl özel bölümü izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

İŞTE JÜRİ KOLTUĞUNDA OTURACAK İSİMLER

Ekran dünyasının yıldız isimlerinin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Sevilen programda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü yarışmacılara puan verecek. Jüri, bu özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.

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Jüride Hadise'nin yer almaması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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O Ses Türkiye Acun Ilıcalı ele

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