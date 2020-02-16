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O Ses Türkiye finalinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı hareket olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 10:08 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye finalinde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izledi. Dikkatli gözlerden kaçmayan detay sosyal medyanın gündemine düştü.

O Ses Türkiye finalinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı hareket olay oldu

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye 2020'nin final bölümünde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu!

Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi moraller bir hayli bozulurken, Acun Ilıcalı'nun canlı yayında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Capture

Fenerbahçeli ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, canlı yayınlanan O Ses Türkiye 2020'nin final bölümünde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izlemeyi ihmal etmedi.

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Acun Ilıcalı, o ses türkiye, o ses türkiye 2020 final,

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