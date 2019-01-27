O Ses Türkiye finalinde Umut Kaç, Beyaz'ı ağlattı!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Seda Sayan'ın jürisi olduğu O Ses Türkiye'de 27 Ocak Pazar akşamı final heyecanı yaşandı.

Beyaz'ın takımından Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç, Hadise'nin takımından Anıl Şimşek, Murat Boz'un takımından Bartu Gürhan ve Ferat Üngür, O Ses Türkiye finalinde sahne aldı. Jüri üyesi Beyazıt Öztürk, kendi takımından Umut Kaç'ın sahne aldığı sırada ise duygusal anlar yaşadı.

Umut Kaç, Sadık Doğanay'a ait olan Vay Dünya türküsünü seslendirdi. Yarışmacının başarılı performansının ardından ise Beyaz gözyaşlarını tutamadı. Oldukça duygulanan Beyaz, 'Çok candan oldu. O kadar güzel söyledin ki mıh gibi çakıldım kaldım seni dinlerken. Ağlamak istediğimi söylemiştim denk geldi' dedi.





