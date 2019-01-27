TREND

O Ses Türkiye finalinde Umut Kaç, Beyaz'ı ağlattı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 27.01.2019 22:03 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasının Pazar akşamı ekrana gelen finalinde jüri üyesi Beyazıt Öztürk gözyaşlarını tutamadı. O Ses Türkiye finalinde sahne alan Umut Kaç seslendirdiği Vay Dünya türküsüyle takımında yer aldığı Beyaz'a duygusal anlar yaşattı.

O Ses Türkiye finalinde Umut Kaç, Beyaz'ı ağlattı!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Seda Sayan'ın jürisi olduğu O Ses Türkiye'de 27 Ocak Pazar akşamı final heyecanı yaşandı.

Beyaz'ın takımından Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç, Hadise'nin takımından Anıl Şimşek, Murat Boz'un takımından Bartu Gürhan ve Ferat Üngür, O Ses Türkiye finalinde sahne aldı. Jüri üyesi Beyazıt Öztürk, kendi takımından Umut Kaç'ın sahne aldığı sırada ise duygusal anlar yaşadı.

umut

Umut Kaç, Sadık Doğanay'a ait olan Vay Dünya türküsünü seslendirdi. Yarışmacının başarılı performansının ardından ise Beyaz gözyaşlarını tutamadı. Oldukça duygulanan Beyaz, 'Çok candan oldu. O kadar güzel söyledin ki mıh gibi çakıldım kaldım seni dinlerken. Ağlamak istediğimi söylemiştim denk geldi' dedi.

beyaz3

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
İşte O Ses Türkiye finalistleri...İşte O Ses Türkiye finalistleri...
Savaşçı'da Kılıç Timi'nin en zor görevi!Savaşçı'da Kılıç Timi'nin en zor görevi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye o ses türkiye final beyazıt öztürk beyaz o ses türkiye umut kaç

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes akın etti! Hafta sonu çile oldu: Pişman oldum

Herkes akın etti! Hafta sonu çile oldu: Pişman oldum

Bu markette her şey ücretsiz

Bu markette her şey ücretsiz

Ne yaptın Bahar! Yeni göbeği olay oldu

Ne yaptın Bahar! Yeni göbeği olay oldu

Dakikalar içinde her şey değişecek! Eğer telefonunuz...

Dakikalar içinde her şey değişecek! Eğer telefonunuz...

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı? O Ses Türkiye final ne zaman?

İşte O Ses Türkiye finalistleri...

Savaşçı'da Kılıç Timi'nin en zor görevi! Savaşçı 60. yeni bölüm fragmanı izle!

Savaşçı'da Kılıç Timi'nin en zor görevi!

Vurgun dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi! Vurgun 1. bölüm yeni fragmanı izle

Reyting rekortmeni diziye rakip oluyor!

Yüzleşme dizisinden ilk fragman yayınlandı! Yüzleşme konusu nedir?

İşte merakla beklenen Yüzleşme'den ilk görüntüler!

Berna Keklikler, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu

Çok izlenen o dizinin kadrosuna dahil oldu

Organize İşler 2’nin vizyon tarihi belli oldu

Organize İşler 2’nin vizyon tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.