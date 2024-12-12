MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye için geri sayım başladı! Beyazıt Öztürk müjdeyi verdi

O Ses Türkiye için geri sayım başladı! Beyazıt Öztürk müjdeyi verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.12.2024 12:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından geri sayım başladı. Yarışmanın son sezonunda jüri koltuğunda olan Beyazıt Öztürk'ün yeni sezonda da olacağı söylenmişti. Beyazıt Öztürk müjdeyi patlattı...

O Ses Türkiye için geri sayım başladı! Beyazıt Öztürk müjdeyi verdi

En son 2022 yılında ekranlarda olan O Ses Türkiye efsanesinin geri döneceğinin açıklanması büyük heyecan yarattı. Yeni sezonda birçok güzel sesin ortaya çıkacağı yarışmada jüri koltuğunda kimlerin olacağı ise merak konusuydu.

o ses 1

Yarışmanın son sezonunda jüri koltuğunda olan Beyazıt Öztürk'ün yeni sezonda da olacağı iddia edilmişti. Hatta iddiaya göre yeni sezon jürileri belli oldu.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de O Ses Türkiye 2025 jürilerinin Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl'ın olacağı söylendi.

BEYAZ

BOMBAYI PATLATTI

Bir AVM'de görüntülenen Beyazıt Öztürk'e 'Sizi ekranlarda ne zaman göreceğiz?' diye soruldu. Beyazıt Öztürk ise 'Yılbaşı programı. TV8'deyiz gibi görünüyor şu anda.' diyerek yanıt verdi.

o ses 2

O Ses Türkiye'nin son sezonunda jüri koltuğunda; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk yer almıştı.

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ocak zammında yüzde 5 daha az zam alacaklar!

Ocak zammında yüzde 5 daha az zam alacaklar!

‘Suriyelilerin hemen gitmesini kimse beklemesin’

‘Suriyelilerin hemen gitmesini kimse beklemesin’

İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

Asgari ücret için konuşulan rakamı hesap yaparak çürüttü! 'Düzleyelim' diyerek olması gereken rakamı söyledi... En düşük emekli maaşını da verdi

Asgari ücret için konuşulan rakamı hesap yaparak çürüttü! 'Düzleyelim' diyerek olması gereken rakamı söyledi... En düşük emekli maaşını da verdi

1 milyon TL'lik faizsiz kredi desteği! İşte detaylar...

1 milyon TL'lik faizsiz kredi desteği! İşte detaylar...

Mourinho'nun gidiş biletini hazırladılar! 'Kovulma' iddiası

Mourinho'nun gidiş biletini hazırladılar! 'Kovulma' iddiası

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.