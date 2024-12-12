O Ses Türkiye için geri sayım başladı! Beyazıt Öztürk müjdeyi verdi

En son 2022 yılında ekranlarda olan O Ses Türkiye efsanesinin geri döneceğinin açıklanması büyük heyecan yarattı. Yeni sezonda birçok güzel sesin ortaya çıkacağı yarışmada jüri koltuğunda kimlerin olacağı ise merak konusuydu.

Yarışmanın son sezonunda jüri koltuğunda olan Beyazıt Öztürk'ün yeni sezonda da olacağı iddia edilmişti. Hatta iddiaya göre yeni sezon jürileri belli oldu.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de O Ses Türkiye 2025 jürilerinin Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl'ın olacağı söylendi.

BOMBAYI PATLATTI

Bir AVM'de görüntülenen Beyazıt Öztürk'e 'Sizi ekranlarda ne zaman göreceğiz?' diye soruldu. Beyazıt Öztürk ise 'Yılbaşı programı. TV8'deyiz gibi görünüyor şu anda.' diyerek yanıt verdi.

O Ses Türkiye'nin son sezonunda jüri koltuğunda; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk yer almıştı.