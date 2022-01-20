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O Ses Türkiye Mert Yenihayat kimdir? Mert Yenihayat kaç yaşında ve nereli?

20.01.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı Mert Yenihayat finale adını yazdırdı. O Ses Türkiye finali 21 Ocak akşamında ekranlara gelecek. Peki O Ses Türkiye Mert Yenihayat kimdir? Mert Yenihayat kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

O Ses Türkiye Mert Yenihayat kimdir? Mert Yenihayat kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye'nin iddialı isimlerinden olan Mert Yenihayat finale kaldı. Bununla birlikte Yenihayat hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Instagram'da 29,5 bin takipçisi olan Mert Yenihayat, 'mertyenihayat' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. İşte Mert Yenihayat hakkında merak edilenler...

O Ses Türkiye Mert Yenihayat kimdir? Mert Yenihayat kaç yaşında ve nereli?

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI MERT YENİHAYAT KİMDİR?

O Ses Türkiye'ye İstanbul'da katılan Mert Yenihayat 22 yaşındadır. Aslen Arnavut olan Yenihayat babasının küçük yaşlarda gitar çalmasıyla müziğe yönelmiş. Ailesiyle Şile’de yaşayan Mert, dondurmacılık yapıyor. 12-13 yaşındaki iken profesyonel olarak müzik eğitimi almaya başlamış. Birçok farklı yerden müzik dersi aldığını söyleyen Mert bu işi yapmaya karar vermiş. Mert Yenihayat O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 O Ses Türkiye
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