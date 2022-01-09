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O Ses Türkiye ne zaman final yapacak? 2021-2022 O Ses Türkiye ne zaman bitiyor?

09.01.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının popüler yarışma programında heyecan gün geçtikçe artıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarının başında gelen O Ses Türkiye'de final yaklaşıyor. Bu sebeple, 'O Ses Türkiye ne zaman final yapacak?' sorusunun yanıtı araştırılıyor.

O Ses Türkiye ne zaman final yapacak? 2021-2022 O Ses Türkiye ne zaman bitiyor?

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı O Ses Türkiye'nin finaline az bir zaman kaldı. O Ses Türkiye'de çeyrek finale çıkan yarışmacılar belli oldu. Peki O Ses Türkiye ne zaman final yapacak? 2021-2022 O Ses Türkiye ne zaman bitiyor?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

O Ses Türkiye 14 Ocak Cuma günü final yapacak. TV8'in bir diğer popüler yarışması Survivor ise 15 Ocak Cumartesi günü başlayacak.

O SES TÜRKİYE'DE HANGİ YARIŞMACILAR ÇEYREK FİNALE ÇIKTI?

8 Ocak 2022 Cumartesi akşamında O Ses Türkiye'de çeyrek finale kalan yarışmacılar:

  • Mustafa Açıkgöz - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
  • Bedirhan Katırcıoğlu - Murat Boz'un takımında
  • Ahmet Çavuş - Oğuzhan Koç'un takımında %55 oy aldı
  • Mert Yenihayat - Beyazıt Öztürk'ün takımında %53 oy aldı
  • Soraya Macit - Oğuzhan Koç'un takımında %35 oy aldı
  • Mehmet Necmi Arap - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
  • Burak Siner - Ebru Gündeş'in takımında %56 oy aldı.
  • Wafa Benradja - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
  • Sercan Erdinç - Oğuzhan Koç'un takımında %36 oy aldı
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TV8 O Ses Türkiye
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