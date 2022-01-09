Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı O Ses Türkiye'nin finaline az bir zaman kaldı. O Ses Türkiye'de çeyrek finale çıkan yarışmacılar belli oldu. Peki O Ses Türkiye ne zaman final yapacak? 2021-2022 O Ses Türkiye ne zaman bitiyor?
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
O Ses Türkiye 14 Ocak Cuma günü final yapacak. TV8'in bir diğer popüler yarışması Survivor ise 15 Ocak Cumartesi günü başlayacak.
O SES TÜRKİYE'DE HANGİ YARIŞMACILAR ÇEYREK FİNALE ÇIKTI?
8 Ocak 2022 Cumartesi akşamında O Ses Türkiye'de çeyrek finale kalan yarışmacılar:
- Mustafa Açıkgöz - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
- Bedirhan Katırcıoğlu - Murat Boz'un takımında
- Ahmet Çavuş - Oğuzhan Koç'un takımında %55 oy aldı
- Mert Yenihayat - Beyazıt Öztürk'ün takımında %53 oy aldı
- Soraya Macit - Oğuzhan Koç'un takımında %35 oy aldı
- Mehmet Necmi Arap - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
- Burak Siner - Ebru Gündeş'in takımında %56 oy aldı.
- Wafa Benradja - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
- Sercan Erdinç - Oğuzhan Koç'un takımında %36 oy aldı
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