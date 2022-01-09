Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı O Ses Türkiye'nin finaline az bir zaman kaldı. O Ses Türkiye'de çeyrek finale çıkan yarışmacılar belli oldu. Peki O Ses Türkiye ne zaman final yapacak? 2021-2022 O Ses Türkiye ne zaman bitiyor?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

O Ses Türkiye 14 Ocak Cuma günü final yapacak. TV8'in bir diğer popüler yarışması Survivor ise 15 Ocak Cumartesi günü başlayacak.

O SES TÜRKİYE'DE HANGİ YARIŞMACILAR ÇEYREK FİNALE ÇIKTI?

8 Ocak 2022 Cumartesi akşamında O Ses Türkiye'de çeyrek finale kalan yarışmacılar: