O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünü sosyal medyada mizahına alet edenler!

Yılbaşı televizyon ekranında yayınlanan program sayesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Geri sayıma saatler kalan başlayan eğlence programları koronavirüs gölgesinde geçen yılbaşı gecesini hareketlendirdi. Yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye ile yeni yıla girenler programla ilgili yorumlarını sosyal medyadan iletmeyi tercih etti. Program sosyal medyanın diline düştü.

O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümüne birbirinden ünlü isimler konuk olarak katıldı. Jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Ebru Gündeş’in oturduğu programa ünlü isimler şarkılarıyla eşlik etti. Kerem Bürsin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları seslendirdi. Ünlü isimlerin performansına sosyal medya yorumları gecikmedi.

Yeni yılın ilk gününde O Ses Türkiye bir anda sosyal medyanın gündemini oluşturdu. İşte O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programına gelen eğlenceli yorumlar...