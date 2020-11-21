O Ses Türkiye'nin yıldızından kötü haber! Konuşamayacak

Sosyal medya hesabından hastane odasındaki fotoğraflarını paylaşan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında gösterdiği başarılı performansın ardından gözlerin kendine çevrilmesini sağlamıştı.

Sahneye çıktığı ilk anda sesiyle jüriyi adeta büyüleyen Aziz Kiraz, daha sonra Hadise'nin takımında yer almış ve yarışmada üst sıralara kadar tırmanmayı başarmıştı.



Geçtiğimiz haftalarda ses tellerinde sorun yaşayan genç şarkıcı doktora gidince kötü haberi aldı. Kist nedeniyle ses tellerini kullanamayan Kiraz, hemen ameliyata alındı.

Başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Aziz Kiraz, en kısa sürede yeniden şarkı söylemeye başlayacağını ifade etti. Aziz Kiraz'ın bir süre konuşmasının dahi yasak olduğu ifade edilirken, küçük ses egzersizleri yapacağı belirtildi.

O Ses Türkiye 2015 sezonunun popüler ismi olan Aziz Kiraz, daha sonra Efso ve Fransız şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve kendisi gibi bir yarışmada keşfedilen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile yakın arkadaşlığı ile gündeme gelmişti.

