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O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 01:17 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yarışmasının Pazar akşamı yayınlanan 12. bölümünde sahneye çıkan Sergio Gürlek, Estarabim şarkısıyla büyük beğeni topladı. Tüm jüri üyelerini döndürmeyi başaran Sergio Gürlek'e Hadise'den ise herkesi şaşırtan bir teklif geldi. Hadise, başarılı yarışmacının kendisini seçmesi için çılgın bir teklif yaptı ve birlikte dövme yaptıracaklarını söyledi. Beyazıt Öztürk ise bu teklifi duyunca adeta isyan etti ve 'Bu vaatler çok büyüdü. Artık önünü kesmek lazım' dedi.

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Acun Ilıcalı'nun sunduğu, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'nin 11 Kasım Pazar akşamı yayınlanan 12. yeni bölümünde 'Estarabim' şarksıını seslendiren Sergio Gürlek, tüm jüri üyelerini döndürdü. Jüri, yetenekli ismi kapabilmek için her yolu denedi. Sergio Gürlek'in sesini çok beğenen Hadise, yarışmacıya şu ana kadar hiç bulunmadığı bir vaatte bulundu. Hadise'nin vaadi herkesi çok şaşırttı.

Yarışmacı ismi kapabilmek için jüri, elinden geleni yaptı. Yarışmacıya yapılan en ilginç teklif ise Hadise'den geldi. Hadise yarışmacıyı takımına alabilmek için, 'Beni seçersen birlikte gidiyoruz ve dövme yaptırıyoruz. Şaka değil bu gerçek. Verdiğim sözleri her zaman tuttum' dedi. Hadise kendisinde küçük de olsa 10 farklı dövme olduğunu da açıkladı.

Sergilediği performansla hem seyircinin hem de jürinin gönlünü kazanan yarışmacı Seda Sayan'ın takımına dahil oldu.


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