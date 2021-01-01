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O Ses Türkiye ve İbo Show yarışı... 31 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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O Ses Türkiye ve İbo Show yarışı... 31 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

31 Aralık 2020 Perşembe günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 31 Aralık Perşembe günü reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

31 Aralık Perşembe akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 31 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, Şahane Hayaller, İbo Show, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Çok Güzel ve Hareketler 2 Yılbaşı Özel ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.

Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra İbo Show Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana geldi.

Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Şahane Hayaller seyircisiyle buluştu.

TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü ekrana geldi.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Kalk Gidelim dizisi izleyici ile buluştu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümü yayınlandı.

31 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 31 Aralık 2020 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 31 Aralık Perşembe total reyting rakamları açıklandı.

31 Aralık Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • TV 8 ekranlarına gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • Star TV ekranlarına gelen İbo Show Yılbaşı ise en çok izlenenler sırasında ikinci sırada yer aldı.
  • ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında üçüncü olarak yerini aldı.
  • Fox TV’nin sevilen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber en çok izlenenler listesinde dördüncü sıradan girdi.
  • ATV’nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert ise beşinci sıraya yerleşti.

AB reyting listesinde ise ilk sırada O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, ikinci sırada İbo Show Yılbaşı, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, dördüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yerini aldı. Beşinci sıraya ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı yerleşti.


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