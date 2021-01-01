O Ses Türkiye ve İbo Show yarışı... 31 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

31 Aralık Perşembe akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 31 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, Şahane Hayaller, İbo Show, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Çok Güzel ve Hareketler 2 Yılbaşı Özel ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.
Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra İbo Show Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana geldi.
Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Şahane Hayaller seyircisiyle buluştu.
TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü ekrana geldi.
TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Kalk Gidelim dizisi izleyici ile buluştu.
Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümü yayınlandı.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 31 Aralık 2020 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 31 Aralık Perşembe total reyting rakamları açıklandı.
31 Aralık Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;
AB reyting listesinde ise ilk sırada O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, ikinci sırada İbo Show Yılbaşı, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, dördüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yerini aldı. Beşinci sıraya ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı yerleşti.
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