O Ses Türkiye yarı final izle: Finale kimler kalacak? O Ses Türkiye yarı finale kimler kaldı? (TV 8 canlı izle)

O Ses Türkiye yarı finali bu akşam tv8 ekranlarında. O Ses Türkiye 7. sezonu 7 Ekim 2017 Cumartesi akşamı başladı. Yüzlerce yarışmacının katıldığı O Ses Türkiye yarı finaline 12 aday kalmayı başardı. Bu sezon Gökhan, Hadise ve Murat'ın olduğu jüri kadrosunu Yıldız Tilbe dahil oldu. Ve güçlü sesi, tecrübesiyle O Ses Türkiye yarışmasına ayrı bir renk kattı. O Ses Türkiye'de şimdi yarı final zamanı. Dört jüri üyesinin 12 yarışmacısı yarı finale kalmayı başardı. Finale kimler kalacak? Hangi jüri üyesinin hangi yarışmacıları O Ses Türkiye yarı finalinde mücadele verecek? O Ses Türkiye yarı final heyecanını online olarak haberimizden izleyerek yaşayabilirsiniz.

O SES TÜRKİYE YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?

O Ses Türkiye yarı final heyecanı bu akşam yaşanacak. Beş ay süren maraton sonucunda O Ses Türkiye yarı finaline 12 yarışmacı kalmayı başardı. Geçen sezon Hadise'nin şampiyon olduğu O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe yeni jüri üyesi olarak ayrı bir renk kattı. Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye yarı finalinde iki yarışmacısı ile mücadele edecek. Hadise'nin de iki yarışmacı ile katılacağı O Ses Türkiye yarı finalinde Murat ile Gökhan'ın takımlarında dörder yarışmacı mevcut. İşte O Ses Türkiye yarı finaline kalan yarışmacılar...