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O Ses Türkiye yarı final izle: Finale kimler kalacak? O Ses Türkiye yarı finale kimler kaldı? (TV 8 canlı izle)

DİZİ HABERLERİ | 03.02.2018 12:19 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye bu akşam yarı final heyecanı ile ekrana geliyor. 36. bölümü ile O Ses Türkiye yarı finalinde bu akşam dört jüri üyesinin 12 yarışmacısı finale kalmak için kıyasıya mücadele verecek. O Ses Türkiye yarı finalinde hangi yarışmacılar var? Hangi jürinin kaç yarışmacısı O Ses Türkiye yarı finaline kaldı? Finale kimler kalacak? O Ses Türkiye yarı final heyecanını haberimizden yaşayabilir, online izleyebilirsiniz.

O Ses Türkiye yarı final izle: Finale kimler kalacak? O Ses Türkiye yarı finale kimler kaldı? (TV 8 canlı izle)

O Ses Türkiye yarı finali bu akşam tv8 ekranlarında. O Ses Türkiye 7. sezonu 7 Ekim 2017 Cumartesi akşamı başladı. Yüzlerce yarışmacının katıldığı O Ses Türkiye yarı finaline 12 aday kalmayı başardı. Bu sezon Gökhan, Hadise ve Murat'ın olduğu jüri kadrosunu Yıldız Tilbe dahil oldu. Ve güçlü sesi, tecrübesiyle O Ses Türkiye yarışmasına ayrı bir renk kattı. O Ses Türkiye'de şimdi yarı final zamanı. Dört jüri üyesinin 12 yarışmacısı yarı finale kalmayı başardı. Finale kimler kalacak? Hangi jüri üyesinin hangi yarışmacıları O Ses Türkiye yarı finalinde mücadele verecek? O Ses Türkiye yarı final heyecanını online olarak haberimizden izleyerek yaşayabilirsiniz.

O SES TÜRKİYE YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?

O Ses Türkiye yarı final heyecanı bu akşam yaşanacak. Beş ay süren maraton sonucunda O Ses Türkiye yarı finaline 12 yarışmacı kalmayı başardı. Geçen sezon Hadise'nin şampiyon olduğu O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe yeni jüri üyesi olarak ayrı bir renk kattı. Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye yarı finalinde iki yarışmacısı ile mücadele edecek. Hadise'nin de iki yarışmacı ile katılacağı O Ses Türkiye yarı finalinde Murat ile Gökhan'ın takımlarında dörder yarışmacı mevcut. İşte O Ses Türkiye yarı finaline kalan yarışmacılar...

HADİSE'NİN TAKIMI

Berzan Emrah İgan
Oğulcan Bolcan

MURAT BOZ'UN TAKIMI

Aslı Çobanoğlu
Aydan Kahraman
Mehmet Demiray
Nihat Mugil

YILDIZ TİLBE'NİN TAKIMI

Ceren Düzova
Cüneyt Güzel

GÖKHAN'IN TAKIMI

Benjamin Kaggwa
Lütfiye Özipek
Selenay Dağdelen
Yener Bulut&Ümit Durak

O SES TÜRKİYE YARI FİNAL CANLI YAYIN

O Ses Türkiye 7. sezonu yarın akşam yapılacak final ile sona eriyor. Yıldız Tilbe'nin bu sezon jüri olarak Hadise, Murat Boz ve Gökhan'la mücadele verdiği O Ses Türkiye yarı finalinde 12 yarışmacı finale kalmak için performans sergileyecek. Canlı yayınla ekrana gelecek O Ses Türkiye yarı finalini aşağıdaki linkten online olarak izleyebilirsiniz.

O Ses Türkiye yarı finali canlı izle (tv8 saat 20.00)

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

İlk bölümünden bugüne kadar geçen 6 sezonda ekranların vazgeçilmezlerinden biri haline gelen ve birçok ismi milyonlarla buluşturan O Ses Türkiye'nin son sezonunda şampiyon olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise'nin yanı sıra O Ses Türkiye'de 6 sezonda Murat Boz, Mustafa Sandal ve Ebru Gündeş'in birer, Gökhan ve Hakan ise 2 şampiyonluğa ulaştı.

O Ses Türkiye erken veda ediyor! İşte final tarihiO Ses Türkiye erken veda ediyor! İşte final tarihi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bence artık sıktı.hep aynı konuşmalar,aynı şarkılar.yenilik lazım...
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