O Ses Türkiye yarı final izle: Finale kimler kalacak? O Ses Türkiye yarı finale kimler kaldı? (TV 8 canlı izle)

O Ses Türkiye yarı finali bu akşam tv8 ekranlarında. O Ses Türkiye 7. sezonu 7 Ekim 2017 Cumartesi akşamı başladı. Yüzlerce yarışmacının katıldığı O Ses Türkiye yarı finaline 12 aday kalmayı başardı. Bu sezon Gökhan, Hadise ve Murat'ın olduğu jüri kadrosunu Yıldız Tilbe dahil oldu. Ve güçlü sesi, tecrübesiyle O Ses Türkiye yarışmasına ayrı bir renk kattı. O Ses Türkiye'de şimdi yarı final zamanı. Dört jüri üyesinin 12 yarışmacısı yarı finale kalmayı başardı. Finale kimler kalacak? Hangi jüri üyesinin hangi yarışmacıları O Ses Türkiye yarı finalinde mücadele verecek? O Ses Türkiye yarı final heyecanını online olarak haberimizden izleyerek yaşayabilirsiniz.
O Ses Türkiye yarı final heyecanı bu akşam yaşanacak. Beş ay süren maraton sonucunda O Ses Türkiye yarı finaline 12 yarışmacı kalmayı başardı. Geçen sezon Hadise'nin şampiyon olduğu O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe yeni jüri üyesi olarak ayrı bir renk kattı. Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye yarı finalinde iki yarışmacısı ile mücadele edecek. Hadise'nin de iki yarışmacı ile katılacağı O Ses Türkiye yarı finalinde Murat ile Gökhan'ın takımlarında dörder yarışmacı mevcut. İşte O Ses Türkiye yarı finaline kalan yarışmacılar...
HADİSE'NİN TAKIMI
Berzan Emrah İgan
Oğulcan Bolcan
MURAT BOZ'UN TAKIMI
Aslı Çobanoğlu
Aydan Kahraman
Mehmet Demiray
Nihat Mugil
YILDIZ TİLBE'NİN TAKIMI
Ceren Düzova
Cüneyt Güzel
GÖKHAN'IN TAKIMI
Benjamin Kaggwa
Lütfiye Özipek
Selenay Dağdelen
Yener Bulut&Ümit Durak
O SES TÜRKİYE YARI FİNAL CANLI YAYIN
O Ses Türkiye 7. sezonu yarın akşam yapılacak final ile sona eriyor. Yıldız Tilbe'nin bu sezon jüri olarak Hadise, Murat Boz ve Gökhan'la mücadele verdiği O Ses Türkiye yarı finalinde 12 yarışmacı finale kalmak için performans sergileyecek. Canlı yayınla ekrana gelecek O Ses Türkiye yarı finalini aşağıdaki linkten online olarak izleyebilirsiniz.
O Ses Türkiye yarı finali canlı izle (tv8 saat 20.00)
O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI
İlk bölümünden bugüne kadar geçen 6 sezonda ekranların vazgeçilmezlerinden biri haline gelen ve birçok ismi milyonlarla buluşturan O Ses Türkiye'nin son sezonunda şampiyon olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise'nin yanı sıra O Ses Türkiye'de 6 sezonda Murat Boz, Mustafa Sandal ve Ebru Gündeş'in birer, Gökhan ve Hakan ise 2 şampiyonluğa ulaştı.
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