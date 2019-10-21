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O Ses Türkiye yarışmacısı Acun Ilıcalı'yı şaşırttı

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2019 16:26 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasına katılan Şahina hayalindeki meslekle ilgili söylediği sözlerle Acun Ilıcalı'yı şaşırttı! Ilıcalı "Hayatımda ilk defa böyle bir yarışmacıyla karşılaşıyorum" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

O Ses Türkiye yarışmacısı Acun Ilıcalı'yı şaşırttı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye'nin 6'ncı bölümünde sahneye çıkan Şahina'nın kariyer hedefi herkesi şaşırttı. Şahina, "Amerika'dan geliyorum ama aslen Türkmenistanlıyım. Ağustos ayında seçmeler için geldim, İstanbul'da yaşayan teyzemde kalıyorum" dedi.

Yarışmacının performansını beğenip takımına katan Hadise, "Kolorado'da ne iş yapıyorsun?" sorusuna, "Kriminoloji okuyorum. Aslında müziğe merakım küçüklükten beri var. Bir de FBI'da çalışmak istedim, FBI ajanı olarak. Çünkü dillerim var. Ama müzikte ilerlemek istiyorum" yanıtını aldı.

Yarışmacının ilginç açıklaması üzerine araya giren Acun Ilıcalı, "Ne güzel hedeflerin var. Bir şey araştırmak istersek seni ararız artık bundan sonra. Hayatımda ilk defa 'ajan olmak istedim' diyen biriyle karşılaşıyorum" şeklinde espri yaptı.

Jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk'ten "Sen yine de FBI ajanı olacağını televizyonlara çıkıp söyleme, tamam mı kızım. FBI tarafından pek hoş karşılanmaz" esprisi geldi. Daha sonra konuya açıklık getiren Ilıcalı, "Ajan dediği casus değil tabii. Aslında memur demek istiyor" ifadelerini kullandı ve "Beni şampiyon yaparsanız ajan olmayacağım diyor" sözleriyle yarışmacıya takıldı.


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