O Ses Türkiye yarışmacısı Yunus Kırmacı kimdir? Yunus Kırmacı kaç yaşında ve nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Yunus Kırmacı'nın kim olduğu merak konusu oldu. O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz yer alıyor. Yunus Kırmacı bütün jürileri döndürmeyi başardı. İşte ayrıntılar...

YUNUS KIRMACI KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Yunus Kırmacı 26 yaşında. O Ses Türkiye'ye Erzurum'dan katılan Kırmacı müzisyenlik yapıyor. Arkeoloji mezunu olan Kırmacı Erzurum’da çeşitli mekanlarda sahne alıyor. Kırmacı yaklaşık beş yıldır sahne alıyor. Cover türküler, Anadolu rock başta olmak üzere çeşitli tarzlarda şarkı söylüyor.

O Ses Türkiye'nin beşinci bölümünde Kırmacı, "Dağlara Küstüm Ali" şarkısını söyledi. Performansıyla dört jüriyi de döndürmeyi başaran Kırmacı ilk turu geçti ve Murat Boz'un takımında yer aldı. Murat Boz Oğuzhan Koç’u blokladı. Ebru Gündeş ise Beyazıt Öztürk’ü blokladı.



