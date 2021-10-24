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O Ses Türkiye'ye öğretmen yarışmacı damga vurdu! Jüri paylaşamadı

24.10.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş, Beyaz, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri olduğu O Ses Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Remzi Fatih Tatlıdil, TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yeni sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu.

O Ses Türkiye'ye öğretmen yarışmacı damga vurdu! Jüri paylaşamadı

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ve değerli jürileri ile dün akşam seyirciyi ekran başına kilitledi.

Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk’ün yaptığı O Ses Türkiye'de 29 yaşındaki Remzi Fatih Tatlıdil, geceye damga vurdu.

O Ses Türkiye'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ederken Remzi Fatih Tatlıdil 'Koyver Kendini' performansı ile dört jüriyi de döndürebilmeyi başardı. Tatlıdil, seyircinin ısrarıyla şarkıyı bir kez daha söyledi.

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Performansıyla jüriyi ve seyiriciyi etkilemeyi başatan yarışmacı, anaokulunda 3-6 yaş grubuyla çalıştığını, enerjisinin de buradan geldiğini söyledi.

Yarışmacı, Beyazıt Öztürk'le daha önceden tanıştığını ve 10 yıl önce birlikte şarkı söylediğini dile getirdi. Ebru Gündeş, bu hikayeden sonra şanslarının olmadığını söyledi. Oğuzhan Koç, çok istediği yarışmacı için Beyazıt Öztürk'ü bloke etti. Ebru Gündeş de Murat Boz'u bloke etti.

Jüri üyelerinin paylaşamadığı yarışmacı, B planını devreye soktu ve yaş kriterinden dolayı daha iyi anlaşacağını düşünüp Oğuzhan Koç'u seçti.

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O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Ebru Gündeş
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