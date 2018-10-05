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O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye ilk bölüm hangi gün?

DİZİ HABERLERİ  | 05.10.2018 15:17 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye 8. yeni sezonu için gün sayıyor. The Voice olarak bilinen ve ülkemizde O Ses Türkiye olarak 2011 yılında başlayan efsane yarışma, bu sene yine birçok yeni sese tanıklık edecek. O Ses Türkiye yeni sezonunda iki yeni jürisi ile tv8 ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. O Ses Türkiye yeni sezon ilk bölüm tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon ilk bölümü hangi gün?

O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye ilk bölüm hangi gün?

O Ses Türkiye 8. yeni sezonuna giriyor. 2011 yılında Acun Ilıcalı tarafında ilk olarak Show TV'de başlayan fenomen yarışma, her sene müzik dünyasına birçok yeni ses kazandırdı. O Ses Türkiye yeni sezonunda Gökhan ve Yıldız Tilbe'nin yerine Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ı getirdi. Diğer iki jüri ilk senesinden beri değişmeyen Hadise ile sadece bir sene ara veren Murat Boz. O Ses Türkiye yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Şimdi yarışmayı merak edenler başlayacağı günü beklemeye başladılar. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon ilk bölümü hangi gün yayınlanacak?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye’nin 2018-2019 yeni sezonunda ekranlara gelecek bölümlerinde hangi jüri üyelerinin yer alacağı belli oldu. O Ses Türkiye 2019’un jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk yer alacak. O Ses Türkiye 2019’un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 27 Eylül Çarşamba günü başladı. Ve O Ses Türkiye 6 Ekim Cumartesi saat 20.00'da tv8 ekranlarında. İşte ilk bölüm fragmanı...

2018 - 2019 O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ

O Ses Türkiye’nin 2018-2019 yeni sezonunda ekranlara gelecek bölümlerinde hangi jüri üyelerinin yer alacağı belli oldu. O Ses Türkiye 2019’un jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk yer alacak. Acun Ilıcalı, “O Ses Türkiye”nin jüri üyelerine zam yaptı. Geçen yıl jüri üyelerine bölüm başı 60 bin lira veren Ilıcalı, fiyatı 70 bin liraya çıkardı. Bu sezon jüri koltuğunda oturacak Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz bölüm başı 70 bin lira alacak. Programın flaş transferi Beyazıt Öztürk’ün diğerlerinden farklı olarak 90 bin lira alacağı öğrenildi.

Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi geçtiğimiz gün birlikte yemek yemiş ve gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Ilıcalı'dan yeni jüriyle fotoğraf paylaşımı da gecikmedi.

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Acun Ilıcalı, "Çok güzel, eğlenceli bir ekip kurduk. Seyircileri güzel bir şov bekliyor. Beyazıt'la benim çok eski dostluğum var. Seda Hanım da yıllardır ekranlarda ve çok seviliyor. Bu ekibi görüpte heyecanlanmamak elde değil" dedi.

Acun Ilıcalı'dan para istemediğini söyleyen Beyazıt Öztürk, "Ben ve Seda artık emeklilik dönemindeyiz. Bizim sigorta prim ve günlerimiz doğru ve tam yatırsın Acun, başka bir şey istemiyoruz" demesi üzerine Seda Sayan gülme krizine girdi.

GÖKHAN YENİ PROJELER İÇİN AYRILDI

Bu yıl kadroda olup olmayacağı merak edilen Gökhan Özoğuz (Athena Gökhan) yarışmadan ayrıldığını "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım" sözleriyle açıklamıştı.

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