O Ses Türkiye yeni sezona Beyazıt Öztürk esprileriyle damga vurdu! Annesinden Beyaz'a O Ses Türkiye öğütleri!

O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un ayrılmasından sonra yeni sezonda jüriye Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan katıldı. Yeni sezon ilk bölümde Acun Ilıcalı, jüri üyeleri Seda Sayan, Hadise, Murat Boz'u ve Beyazıt Öztürk'ü sahneye davet etti. Beyazıt Öztürk ilk programdan yaptığı şakalarla dikkatleri çekti.

ANNESİNDEN BEYAZ'A O SES TÜRKİYE TAVSİYELERİ

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri olan Beyazıt Öztürk, ilk programdan izleyenleri güldürmeye başladı. Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye'de jüri olmasının annesini de çok mutlu ettiğini söyledi. Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk'ün annesini de O Ses Türkiye stüdyosuna davet etti.

O Ses Türkiye'nin jüri kadrosuna bu sezon katılan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ilk duygularını paylaştı.

Sahneye çıkan Beyazıt Öztürk kendi programında yaptığı gibi üniversiteleri selamlayarak izleyenleri güldürürken, Acun Ilıcalı'nın kendisini yerine geçmesini söylemesinin üzerine, "Yok ben burada iyiyim. Acun Ilıcalı'yı yerine alalım, ben de şöyle yerime geçiyorum." cevabıyla salonu kahkahaya boğdu.



