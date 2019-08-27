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O tartışma yeniden alevlendi: Plüton gezegen mi?

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

NASA müdürü Jim Bridenstine, Plüton'un bir gezegen olduğunu söyleyerek "Öğrendiğim şey bu ve buna bağlıyım" ifadelerini kullandı.

O tartışma yeniden alevlendi: Plüton gezegen mi?

Gezegen olup olmadığı konusunda popüler bir tartışma konusu haline gelen Plüton'la ilgili yeni bir görüş de NASA müdürü Jim Bridenstine tarafından ortaya atıldı.

Oklahoma'da düzenlenen bir robotik etkinliğinde konuşan Bridenstine, "Bildiğiniz gibi, benim görüşüme göre Plüton bir gezegendir. 'NASA müdürü Plüton'u bir kez daha gezegen olarak nitelendirdi' diye yazabilirsiniz. Ben bu şekilde öğrendim ve buna bağlıyım" ifadelerini kullandı.

Plüton ilk olarak, ABD'li astronom Clyde Tombaugh tarafından 1930 yılında keşfedildikten sonra gezegen olarak kabul edilmişti.

Plüton'un gezegenliğine ilişkin tartışmalar ise, ilk olarak bilim insanlarının Plüton'dan yüzde 27 daha büyük bir gök cismi olan 'Eris'i keşfetmesiyle başlamıştı. Aynı yıl, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından yapılan gezegen tanımı içerisine Plüton alınmamıştı ve bu gezegen 'cüce gezegen' olarak tanımlanmaya başlanmıştı.

2015 yılında NASA'nın New Horizon'u Plüton üzerinde yeni büyük keşifler yaptıktan sonra ise, tartışma daha da alevlenmişti.

Aynı zamanda, Plüton'un 'statüsünün yükseltilmesi' amacıyla kurulan 'Pluto'nun Korunması' isimli topluluk da, "75 yıldan fazla bir süredir dünyanın her yerindeki çocuklar Plüton'un bir gezegen olduğunu ve Güneş Sistemi'mizin 9 gezegene sahip olduğunu öğrendiler. Bir gezegen olarak Plüton'un durumu, onyıllar boyunca insanlığın hayal gücünü ateşledi" açıklamasında bulunmuştu.

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