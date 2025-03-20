O tutar tamı tamına 416 Milyon dolar! ABD'nin dev çekilişi ile yapılabilecekler saymakla bitmez: Yalılar, arabalar, malikaneler...

ABD’de dün yapılan Powerball çekilişi sonrasında, hiçbir biletin altı numarayı tutturamaması sonucu ikramiye 416 milyon dolara (15 milyar 243 milyon 611 bin 968 Türk Lirası) yükseldi. Bu, yılın şu ana kadarki en büyük ikramiyesi olarak dikkatleri üzerine çekti. Peki, bu dudak uçuklatan meblağla neler yapılabilir?

İKRAMİYE İLE NELER ALINMIYOR Kİ...

Öncelikle, bu kadar büyük bir ikramiye ile yapılabileceklerin sınırı neredeyse yok. İşte Powerball ikramiyesiyle satın alabileceğiniz birkaç lüks seçenek:

13 ADET BOĞAZ'DA YALI

Petrol kralı Ercüment Cafer Bayegan, İstanbul Boğazı'ndaki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı’nı 32 milyon dolara satın almıştı. Powerball ikramiyesi ile tam 13 adet bu yalılardan alınabilir.

1000 ADET LÜKS OTOMOBİL

Vergisiz fiyatı 470 bin euro (15 milyon 510 bin TL) olan özel üretim Ghost Amber Roads modelinden 1000 adet satın alınabilir. Bu araç, zenginliğin ve prestijin simgesi olarak kabul ediliyor.

100 TANE MALİKANE

İngiltere Kralı Charles, Kraliçe Camilla’nın mahremiyetini korumak için komşu malikaneyi 3 milyon sterline satın almıştı. Powerball ikramiyesi ile tam 100 adet böyle malikaneden almak mümkün. Bu, büyük bir emlak yatırımı yapmak isteyen birisinin hayalini gerçekleştirebileceği bir seçenek.